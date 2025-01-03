«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»

Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)
Смерть баскетболиста Яниса Тиммы, вызвавшая широкий общественный резонанс, обрастает мистическими подробностями. Пользователи сети обсуждают пророческий клип Анны Седоковой «Шантарам», в котором мелькают образы мертвых тел.
Искатели мистических совпадений уже обратили внимание на роковую татуировку Яниса, которую он сделал в начале декабря — баскетболист оставил на спине большую композицию из нескольких черепов. О том, какие тайны и совпадения обнаружили в клипе и как они связаны со смертью спортсмена, расскажет редакция «Радио 1».
Клип «Шантарам» вышел в 2018 году. В нем исполнительница танцует и целуется с мужчиной, а на фоне лежит тело, замотанное в полиэтиленовый пакет. В другом кадре можно увидеть сразу два «трупа», покрытых тканью. Напомним, первый муж Седоковой, футболист Валентин Белькевич умер в 2014 году — у него оторвался тромб.
В самой песне также присутствует интересное совпадение. В 2019 году после случайной встречи с будущей женой в баре, Тимма выложил в свой блог публикацию именно с этим хитом, чем и обратил на себя внимание Седоковой.
Комментаторы все чаще пишут о роковых совпадениях клипа с жизнью.
Близкий друг Яниса Марк Пугачев также шокирован мистическим совпадением.
Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне от трагедии: пока одни защищают, другие осуждают исполнительницу. Так, мнения лучших подружек Леры Кудрявцевой и Кати Гордон разделились. Ведущая «Секрета на миллион» публично поддержала Анну. А звездный адвокат назвала Седокову стареющей проституткой, которая пытается из всего извлечь свою выгоду.
Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.
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Череда роковых совпадений в клипе Анны Седоковой
Клип «Шантарам» вышел в 2018 году. В нем исполнительница танцует и целуется с мужчиной, а на фоне лежит тело, замотанное в полиэтиленовый пакет. В другом кадре можно увидеть сразу два «трупа», покрытых тканью. Напомним, первый муж Седоковой, футболист Валентин Белькевич умер в 2014 году — у него оторвался тромб.
В самой песне также присутствует интересное совпадение. В 2019 году после случайной встречи с будущей женой в баре, Тимма выложил в свой блог публикацию именно с этим хитом, чем и обратил на себя внимание Седоковой.
Комментаторы все чаще пишут о роковых совпадениях клипа с жизнью.
Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)
«Больные фантазии превратились в реальность», Как можно петь на фоне трупа… Она, видимо, хотела, чтоб из-за нее мужики стрелялись, убивались», «Пророчество и в клипе, и в словах…» — пишут люди в соцсетях.
Реакция общественности и звезд шоу-бизнеса
Близкий друг Яниса Марк Пугачев также шокирован мистическим совпадением.
«Вы видели этот клип? Это что же в голове должно быть, чтоб такое придумать? Мертвое тело под пленкой — ну и фантазии у людей! Реально как пророчество», — обрушился с критикой мужчина.
Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне от трагедии: пока одни защищают, другие осуждают исполнительницу. Так, мнения лучших подружек Леры Кудрявцевой и Кати Гордон разделились. Ведущая «Секрета на миллион» публично поддержала Анну. А звездный адвокат назвала Седокову стареющей проституткой, которая пытается из всего извлечь свою выгоду.
Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.
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Екатерина Коршунова