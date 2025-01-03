«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»

Дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова — Елену — нельзя назвать медийной личностью. Она не снимается в телепередачах и не беседует с журналистами. Несмотря на то, что девушка получила немаленькое наследство, она живет на Мальте в небольшой квартире. А недавно она заявила, что у неё есть трое детей. Михаил Задорнов мог бы сейчас проводить время с внуками от своей любимой дочери, если бы он не скончался от опухоли головного мозга 10 ноября 2017 года в 69 лет. Как сейчас живет дочь Задорнова и по каким причинам она уехала из РФ — подробнее читайте в материале «Радио 1».