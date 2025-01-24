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«Мне так больно за сына»: Айза-Лилуна Ай призналась в болезни ребенка

Айза-Лилуна Ай (Фото: соцсети)

Айза-Лилуна Ай (Фото: соцсети)

40-летняя Айза-Лилуна Ай рассказала о болезни сына и поделилась своими переживаниями о его состоянии.


«Ребята, официально заявляю, что этот штамм ковида самый лютый. Теперь и Элвис, и Степа заболели. Элвис 2 часа рыдал от боли. Вот только с трудом заснул, пока Степа его укачивал. Мне так больно за сына», — написала девушка в своем Telegram-канале.
По ее словам, ребенок сильно мучается. У него такие же симптомы, как и у самой Айзы: ломота в теле, головная и глазная боль. Болезнь началась с обычного насморка и боли в горле.

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