«Мне так обидно за Меган»: Анна Седокова высказалась о травле актрисы из-за возраста
Анна Седокова заступилась за Меган Фокс после критики внешности
Меган Фокс, которая в 2000-х стала одним из главных секс-символов Голливуда благодаря фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», вновь оказалась в центре обсуждений. На этот раз поводом стало старое видео с актрисой из выпуска Letterboxd: пользователи принялись сравнивать её нынешнюю внешность с тем, как она выглядела много лет назад. За звезду вступилась Анна Седокова, которая призналась, что сама не раз сталкивалась с подобными нападками.
Экс-солистка «ВИА Гры» в личном блоге эмоционально отреагировала на критику в адрес Фокс. По словам певицы, ей больно наблюдать, как публика оценивает внешность женщины, сравнивая её фотографии из разных периодов жизни.
«Мне так обидно за Меган. Все начали обсуждать, что раньше она была лучше. Я много раз была на месте Меган. Там прикрепляют фотографии 20-летней и сейчас. Меня это удивляет. Как можно сравнивать — время же идёт», — поделилась Седокова.Анна также обратила внимание на противоречивое отношение общества к женской внешности. Знаменитостей могут осуждать за то, что они якобы недостаточно ухаживают за собой, но стоит им обратиться к косметологам или пластическим хирургам — и они снова становятся объектами насмешек и критики.
По мнению певицы, женщины оказываются в ситуации, когда практически любой выбор вызывает недовольство окружающих. Естественные возрастные изменения становятся поводом для сравнений, а попытки сохранить молодость — для новых обсуждений.
История Меган Фокс вновь подняла вопрос о том, почему публика продолжает требовать от женщин вечной молодости, словно время должно обходить их стороной. И Седокова, судя по её реакции, прекрасно понимает, насколько болезненными могут быть такие сравнения.