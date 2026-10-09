«Мне так обидно за Меган»: Анна Седокова высказалась о травле актрисы из-за возраста

09 октября 2026, 20:28

Анна Седокова заступилась за Меган Фокс после критики внешности

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Меган Фокс, которая в 2000-х стала одним из главных секс-символов Голливуда благодаря фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», вновь оказалась в центре обсуждений. На этот раз поводом стало старое видео с актрисой из выпуска Letterboxd: пользователи принялись сравнивать её нынешнюю внешность с тем, как она выглядела много лет назад. За звезду вступилась Анна Седокова, которая призналась, что сама не раз сталкивалась с подобными нападками.





Экс-солистка «ВИА Гры» в личном блоге эмоционально отреагировала на критику в адрес Фокс. По словам певицы, ей больно наблюдать, как публика оценивает внешность женщины, сравнивая её фотографии из разных периодов жизни.





«Мне так обидно за Меган. Все начали обсуждать, что раньше она была лучше. Я много раз была на месте Меган. Там прикрепляют фотографии 20-летней и сейчас. Меня это удивляет. Как можно сравнивать — время же идёт», — поделилась Седокова.