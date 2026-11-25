25 ноября 2026, 10:00

Сын Кашпировского Сергио заявил, что подал в суд на вдову отца из-за наследства

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана оспаривает права вдовы Гулизар Чалбашовой на недвижимость в США и Крыму. Об этом мужчина сообщил Daily Storm.





По словам Монтаны, он уже обратился в суд Калифорнии, чтобы отстоять право на дом в штате, который отец завещал ему в 2021 году.

«Но речь не только о доме. Мне рассказывали, что после смерти моей матери в Киеве Гулизар приехала туда, забрала деньги из сейфа моей мамы и её ювелирные украшения», — добавил он.