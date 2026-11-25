«Сомнительный документ»: Сын Кашпировского вступил в борьбу за наследство отца
Сын Кашпировского Сергио заявил, что подал в суд на вдову отца из-за наследства
Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана оспаривает права вдовы Гулизар Чалбашовой на недвижимость в США и Крыму. Об этом мужчина сообщил Daily Storm.
По словам Монтаны, он уже обратился в суд Калифорнии, чтобы отстоять право на дом в штате, который отец завещал ему в 2021 году.
«Но речь не только о доме. Мне рассказывали, что после смерти моей матери в Киеве Гулизар приехала туда, забрала деньги из сейфа моей мамы и её ювелирные украшения», — добавил он.Кроме того, Сергио заявил, что обнаружил «сомнительный» документ, где говорится о якобы выданной Гулизар доверенности от его имени в Нью-Йорке 12 июня 2025 года. Согласно бумаге, он уполномочил представителя подарить квартиру в Алуште своему отцу. В итоге жилье оформили на Гулизар.