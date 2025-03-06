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Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой

Неслихан Атагюль (Фото: Инстаграм* @neslihanatagul)

Неслихан Атагюль (Фото: Инстаграм* @neslihanatagul)

Турецкая актриса Неслихан Атагюль родила первенца. Об этом сообщил журнал Birsenaltuntas. У влюбленных появился сын. С матерью и малышом сейчас все хорошо.
Отмечалось, что звезда турецкого сериала «Черная любовь» радуется материнству. В социальных сетях звезду поздравили фанаты.

«Искренние поздравления семье Неслихан и Кадир! Дождались своего первого сыночка, первого мальчика в семье»; «Несли, так хочется увидеть вас с малышом», — написали поклонники под последней публикацией Неслихан.

До рождения сына Атагюль рассказала в своем блоге, что собиралась скрывать беременность, но ей помешали папарацци. Они сфотографировали артистку с округлившимся животом.

Муж и по совместительству коллега Неслихан Кадир Догулу помогал любимой весь период беременности. Он окружил артистку теплотой и заботой.

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«Это мой ребенок»: Алексей Чадов раскрыл, зачем судится с бывшим другом и партнером
06 марта 2025, 18:24

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Российский актер Алексей Чадов заявил, что собирается отстаивать в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева свою честь, в первую очередь как продюсера и автора, сообщило издание NEWS.ru.
Чадов поделился, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Еще Алексей отметил, что планирует вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.

«Потому что, во-первых, средства, которые мы здесь пытаемся вернуть, свои честно заработанные финансы, деньги, — это те средства, на которые живет моя семья. И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер», — откровенничал артист.

Алексей рассказал, что ​из-за работы над фильмом отодвигал все дела в сторону, в том числе семейные.

Чадов обратил внимание, что во время работы над картиной Боев уехал в родной Красноярск и оставил его одного. Алексей подчеркнул, что продолжил заниматься запуском, а всю работу «вытягивал» сам.

«У меня есть очень много что рассказать и доказать. Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — добавил артист.

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«Краш вернулся»: поклонники в восторге от преображения Егора Крида — фото
06 марта 2025, 18:05

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид кардинально преобразился и опубликовал фотографии в новом образе. 30-летний артист отстриг длинные волосы и сделал короткую стрижку.
Исполнитель хита «Будильник» нередко менял имидж, однако в какой-то момент решил сделать частью своего образа длинные кудрявые волосы. Он делал разнообразные прически, носил шапки, а недоброжелатели критиковали Егора за внешний вид.

Накануне Крид поделился фото со своей новой прической и привел в восторг преданных поклонников его творчества. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Егор показал татуировки на теле и был с серьгой в носу. На другом снимке певец улыбался.

«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — подписал публикацию артист.

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)


Фанаты оценили новый образ певца и похвалили его.

«Ну наконец-то. Тебе идет короткая стрижка, понимаешь? Очень! А особенно та, как из 2015-2016», «Боже, это шикарно», «Помолодел», «Краш вернулся», «Тебе так идет», «Опять влюблена», — отметили они в комментариях.

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Стала любимицей Пугачевой и разорвала контракт с Фадеевым: как сейчас живет звезда «Фабрики звезд-5» Елена Кукарская
06 марта 2025, 17:42

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Елена Кукарская, известная поклонникам под псевдонимом Кука, стала одной из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд-5». Ее улыбка, мощный голос и искренность покорили зрителей. На талант певицы обратила внимание сама Алла Пугачева, а Максим Фадеев подписал с ней контракт на несколько лет.
Карьера стремительно набирала обороты, но внезапно певица пропала с экранов. «Радио 1» расскажет, как сложилась судьба Елены Кукарской после громкого успеха.

Ранние годы: от спортивных побед до любви к музыке


Будущая певица родилась в Тюмени в 1983 году. Ее отец работал в нефтегазовой сфере, а мама преподавала в школе.

С детства Лена была прилежной ученицей и отличницей. До золотой медали не хватило совсем немного — в 10-м классе у нее появились три четверки.

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Но учеба не мешала активной жизни: Лена успевала заниматься волейболом и баскетболом, получив взрослые разряды в обоих видах спорта.

С детства она любила петь, танцевать, слушать музыку, но всерьез артистическую карьеру не рассматривала.

Путь к сцене: режиссер, КВН и студенческая активность


Выбирая будущую профессию, Лена решила, что творчество останется ее хобби, а образование должно быть серьезным. Она поступила на режиссера театрализованных представлений и праздников.

Но даже в университете не могла отказаться от сцены. Она участвовала в концертах, фестивалях, играла в КВН. Чем больше выступлений было в ее жизни, тем больше Лена понимала, что ее тянет в музыку.

«Фабрика звезд-5»: как «пышка» покорила шоу-бизнес


Когда Лене исполнился 21 год, она вместе с мамой отдыхала на юге. Именно там ее мама услышала, что проходит кастинг на «Фабрику звезд-5» и предложила дочери попробовать.

Попасть в проект оказалось непросто: в мире шоу-бизнеса были популярны стройные девушки, а Лена отличалась формами. Но ее обаяние, улыбка и невероятный голос сделали свое дело — она прошла в шоу.

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Наставницей сезона стала Алла Пугачева, которая дала Елене прозвище Кука. Забавно, что это было ее детское прозвище, которое в школе вызывало у нее раздражение. Но на этот раз Лена приняла его с радостью.

На проекте она записала несколько песен, но самым большим хитом стала «Ну что, девчата, по маленькой».

В финале шоу Кука заняла 4-е место, но зрители ее запомнили и полюбили.

Контракт с Фадеевым, гастроли и съемки в кино


После шоу Максим Фадеев подписал с певицей четырехлетний контракт. Начались гастроли, а вслед за ними новые хиты — «Красная смородина», «Мой милый друг».

Кука пела в дуэте с Пьером Нарциссом, вместе они снялись в клипе «Зиночка».

Елена Кукарская и Пьер Нарцисс (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Осенью 2007 года телеканал «Муз-ТВ» пригласил Кукарскую сняться в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». Она сыграла модельера Машу, а ее коллегами по съемкам стали Лера Кудрявцева, Светлана Светикова, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники».

В 2009 году Кука разорвала контракт с Максимом Фадеевым. Но это не означало конец карьеры: она выступала в Ванкувере, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе.

Где Кука сейчас


Сейчас Кука продолжает петь, но на первом месте для нее семья. На одном из своих концертов Елена познакомилась с бизнесменом Алексеем Крутых. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Крутых, с которым познакомилась на одном из своих концертов. В 2014 году у них родился сын Федор.

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Однако и зрителей она не забывает — выступает, записывает новые песни и получает от этого удовольствие.

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#квн
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«На каждом дне рождения дочери прошу у неё прощения»: Лариса Долина откровенно рассказала о главном сожалении в жизни
Лариса Долина сожалеет, что мало времени уделяла своей единственной дочери
06 марта 2025, 17:18

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина с горечью призналась, что успешная карьера стоила ей отношений с единственной дочерью Ангелиной. Однако теперь все проблемы в прошлом, и в семье царит гармония.
Певица признаёт, что не была для своей наследницы лучшей мамой. Ангелина взрослела, когда родительница была на постоянных гастролях, стремясь обеспечить семью. Однако до сих пор артистку гложет чувство вины.

«На каждом дне рождения Лины я прошу у неё прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли. А в Советском Союзе они были очень длинными, поэтому мы редко виделись. Я, конечно, приезжала её навещать, и какое-то время мы были вместе. Но ей не хватало общения со мной, и я до сих пор об этом очень жалею. У меня не было другого выхода – мне надо было зарабатывать деньги», – призналась Долина.
Недостаток общения с матерью негативно сказался на жизни Лины. Когда она уехала получать образование в Лондон, то связалась там с плохой компанией.

«Это был ужас. Они знакомились на улице с какими-то бомжами, приводили к ней домой, садились и курили. Она ещё проводила с ними лекции, что им не обязательно слушать родителей», – с ужасом вспоминает народная артистка России.
Она отметила, что после этого ей пришлось отправить дочь в Киево-Печерскую лавру, где её отмаливали три дня. После этого к Ангелине вернулся разум.

Теперь Долина старается наверстать упущенное уже с 13-летней внучкой. С ней она проводит много времени – они вместе путешествуют, творят и не имеют секретов друг от друга.

К слову, девочка мечтает продолжить путь звёздной бабушки и посвятить себя эстраде. Девочка уже участвовала в вокальных телевизионных проектах и выступала на одной сцене с Долиной.

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«За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок
Стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой
06 марта 2025, 17:05

Омар Байрамов (фото: ВКонтакте @omarbayramov) и Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова попала в очередной скандал, который спровоцировала сама. Молодой жене Евгения Петросяна не понравилось, что стилист Омар Байрамов подробно разобрал её образы.
Женщина накинулась на эксперта моды с угрозами и призвала своих подписчиков его травить. Однако Байрамов не стал отвечать жене юмориста тем же, а, наоборот, предложил Татьяне помощь, да ещё и безвозмездную.

Байрамов пообщался с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Между нами химия». Стилист подчеркнул, что не отпускал в адрес Брухуновой оскорбительных высказываний, в то время как она оставила ему нелицеприятное послание в своих соцсетях, которое впрочем потом удалила.

Эксперт моды отметил, что не злится на супругу Петросяна, но с недоумением относится к ситуации. Он не ожидал, что приличная с виду Брухунова позволит себе такое странное поведение. Теперь стилист намерен решать конфликт в правовом поле, чтобы преподать женщине урок.

«Не нужно думать, что если вы дорвались до денег, то вам всё дозволено. Не нужно ставить себя выше других. И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», – высказался Байрамов.
Вместе с тем, стилист дал понять, что Татьяна сможет мирно урегулировать конфликт, а Омар даже поможет ей обновить гардероб и придать её образу действительно красивый вид.

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