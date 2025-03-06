Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой

Неслихан Атагюль (Фото: Инстаграм* @neslihanatagul)
Турецкая актриса Неслихан Атагюль родила первенца. Об этом сообщил журнал Birsenaltuntas. У влюбленных появился сын. С матерью и малышом сейчас все хорошо.
Отмечалось, что звезда турецкого сериала «Черная любовь» радуется материнству. В социальных сетях звезду поздравили фанаты.
До рождения сына Атагюль рассказала в своем блоге, что собиралась скрывать беременность, но ей помешали папарацци. Они сфотографировали артистку с округлившимся животом.
Муж и по совместительству коллега Неслихан Кадир Догулу помогал любимой весь период беременности. Он окружил артистку теплотой и заботой.
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«Искренние поздравления семье Неслихан и Кадир! Дождались своего первого сыночка, первого мальчика в семье»; «Несли, так хочется увидеть вас с малышом», — написали поклонники под последней публикацией Неслихан.
До рождения сына Атагюль рассказала в своем блоге, что собиралась скрывать беременность, но ей помешали папарацци. Они сфотографировали артистку с округлившимся животом.
Муж и по совместительству коллега Неслихан Кадир Догулу помогал любимой весь период беременности. Он окружил артистку теплотой и заботой.
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Ольга Енгалычева