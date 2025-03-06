Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова

Эльдар Джарахов и Mona (фото: Telegram @dzharakhov1)
Девушку Эльдара Джарахова тревожат мысли о ребёнке. Mona (Дарья Кустовская) хочет успешно сочетать материнство и карьеру.
Певица и блогер счастливы в отношениях. Они стараются быть откровенными друг с другом и выстроить здоровые отношения, основанные на любви и принятии. Возлюбленные часто говорят о совместном будущем.
28-летняя Mona не скрывает, что испытывает смешанные чувства, задумываясь о будущих детях. Певица с трепетом относится к своему успеху и музыке, поэтому не хочет разрываться между воспитанием ребёнка и карьерой. Она мечтает гармонично сочетать все важные для неё сферы жизни.
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28-летняя Mona не скрывает, что испытывает смешанные чувства, задумываясь о будущих детях. Певица с трепетом относится к своему успеху и музыке, поэтому не хочет разрываться между воспитанием ребёнка и карьерой. Она мечтает гармонично сочетать все важные для неё сферы жизни.
«Я боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прямо жутко. Вот если я сейчас, допустим, от Эльдара забеременею – мы это обсуждали – помимо ребёнка, есть дело всей жизни. Не хочется ставить это на весы, чтобы что-то перевешивало», – поделилась Кустовская.Читайте также:
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Анастасия Чинкова