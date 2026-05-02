«Мне уже всё равно»: 70-летняя Крис Дженнер высказалась о критике внешности
70-летняя Крис Дженнер прокомментировала в подкасте Khloé in Wonder Land волну слухов вокруг своей недавней пластической операции. В сети активно обсуждали, что звезда якобы осталась недовольна результатами подтяжки лица стоимостью около 300 тысяч долларов.
Однако сама Дженнер эти утверждения категорически опровергла. По её словам, подобные заголовки не имеют ничего общего с реальностью. Она подчеркнула, что полностью довольна своей внешностью и результатом работы хирурга Стивена Ливайна. Более того, Крис отметила, что с возрастом перестала зависеть от чужого мнения и больше не стремится к одобрению окружающих.
Дженнер уверенно заявила, что любит своё отражение в зеркале и чувствует себя комфортно в своём возрасте. Она также дала понять, что не собирается оправдываться перед критиками или реагировать на каждую волну обсуждений.
Ранее в сети появлялись сообщения о том, что Крис якобы разочарована результатом операции и даже рассматривает возможность повторной процедуры. Однако сама звезда дала понять: эти слухи не соответствуют действительности, а её отношение к собственной внешности остаётся позитивным и уверенным.
