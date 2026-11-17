«У тебя осталось ещё 6 пальцев»: поклонница подбодрила певицу Дженнифер Лопес
По Сети разошлось видео, как поклонница Дженнифер Лопес неожиданно поддержала певицу во время встречи с фанатами, напомнив ей, что четыре развода — далеко не предел. Забавный эпизод произошёл на показе концертного фильма поп-дивы, где артистка пообщалась со зрителями и поделилась некоторыми размышлениями о своей жизни.
Во время разговора Дженнифер отметила, что добилась успехов не только в карьере, но и в личной жизни — в том числе успела четырежды развестись. Чтобы наглядно показать количество своих разводов, певица загнула соответствующее число пальцев.
Однако одна из зрительниц решила, что артистке рано останавливаться на достигнутом, и выкрикнула из толпы неожиданную фразу.
«У тебя осталось ещё 6 пальцев», — прокричала поклонница.Момент попал на видео и быстро разошёлся по социальным сетям. Пользовательницы с юмором оценили реплику фанатки и отметили необычную форму женской солидарности. Многие восприняли произошедшее как забавный пример того, как женщины могут поддержать друг друга даже в непростой теме личных отношений.