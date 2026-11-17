17 ноября 2026, 18:19

Фанатка поддержала Дженнифер Лопес после четырёх разводов неожиданной фразой

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

По Сети разошлось видео, как поклонница Дженнифер Лопес неожиданно поддержала певицу во время встречи с фанатами, напомнив ей, что четыре развода — далеко не предел. Забавный эпизод произошёл на показе концертного фильма поп-дивы, где артистка пообщалась со зрителями и поделилась некоторыми размышлениями о своей жизни.





Во время разговора Дженнифер отметила, что добилась успехов не только в карьере, но и в личной жизни — в том числе успела четырежды развестись. Чтобы наглядно показать количество своих разводов, певица загнула соответствующее число пальцев.



Однако одна из зрительниц решила, что артистке рано останавливаться на достигнутом, и выкрикнула из толпы неожиданную фразу.





«У тебя осталось ещё 6 пальцев», — прокричала поклонница.