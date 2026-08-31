«Мне важно приносить пользу»: Дибров резко отреагировал на вопрос об интиме

31 августа 2026, 11:57

Ведущий Дибров резко отреагировал на вопрос об экзотике в интиме

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дмитрий Дибров дал резкий отпор Ксении Собчак, когда речь зашла о его экзотических интимных предпочтениях. Об этом пишет «Звездач».





Раздраженный провокацией, ведущий заявил, что не намерен обсуждать «желтую ерунду». Он перевел разговор в русло духовности, отметив, что его истинное желание — доступно донести проповедь до людей.





«Мне ведь важно приносить пользу максимально возможному числу людей!» — добавил шоумен.