«Мне важно приносить пользу»: Дибров резко отреагировал на вопрос об интиме
Ведущий Дибров резко отреагировал на вопрос об экзотике в интиме
Дмитрий Дибров дал резкий отпор Ксении Собчак, когда речь зашла о его экзотических интимных предпочтениях. Об этом пишет «Звездач».
Раздраженный провокацией, ведущий заявил, что не намерен обсуждать «желтую ерунду». Он перевел разговор в русло духовности, отметив, что его истинное желание — доступно донести проповедь до людей.
«Мне ведь важно приносить пользу максимально возможному числу людей!» — добавил шоумен.
Касаясь личной жизни, Дибров вступился за экс-супругу Полину, которая сейчас строит отношения с Романом Товстиком. Он заверил, что их брак был традиционным: в нем не было места «грязному прошлому», только любовь и воспитание детей. Ранее похожую тему он обсуждал с Бузовой.