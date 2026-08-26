«Проще заклеймить»: Мать Тимати высказалась о конфликте Дибровых и Товстиков

26 августа 2026, 21:55

Мать рэпера Тимати высказалась о скандале Дибровых и Товстиков

Симона Черноморская (Фото: Instagram* @simona280)

Мать рэпера Тимати Симона Черноморская высказалась о скандальной истории с участием Дибровых и Товстиков. Она ответила на вопрос подписчика в рубрике «вопрос-ответ» в личном блоге.





Один пользователь спросил, есть ли в этой ситуации любовь и стоит ли она тех переживаний, которые с ней связаны. Юнусова призналась, что относится к случившемуся не так прямолинейно, как большинство комментаторов.

«Я не интересуюсь чужой жизнью, мне бы со своими проблемами разобраться. Проще всего заклеймить изменившую или изменившего, но вы же не были на их месте и не знаете всей правды, поэтому бесполезно рассуждать», — отметила женщина.