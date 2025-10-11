«Мне вообще некогда!»: Анфиса Чехова рассказала о подготовке к свадьбе
Анфиса Чехова призналась, что пока что не готовится к свадьбе и хочет выспаться
В конце лета Александр Златопольский сделал Анфисе Чеховой предложение, и телеведущая мечтает о красивой свадьбе. Однако к свадебным агентам они пока не обращались. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Мне бы выспаться… Когда к свадьбе готовишься — это ещё больше нервов, суеты, примерки, кольца… Мне вообще некогда! Я хочу свадьбу, но не хочу, чтобы это было показательным выступлением», — рассказала Чехова на съёмках фильма «Идеально несовместимы».Отметим, что в ленте Анфиса играет вместе с будущим мужем. Однако помолвочное кольцо пришлось оставить дома — по роли не положен такой крупный камень.