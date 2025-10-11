«Сердце свободно»: дочь Дмитрия Маликова призналась о расставании с рекордсменом НХЛ

11 октября 2025, 21:07

Стефания Маликова рассталась с самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

25-летняя Стефания Маликова рассказала о своём нынешнем статусе в личной жизни — её сердце снова свободно. Об этом сообщает VOICE.





Дочь певца Дмитрия Маликова призналась, что рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым, который является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.



Капризов пять лет играет за «Миннесоту» и недавно подписал контракт, который делает его рекордсменом по общей сумме и среднегодовой зарплате — за восемь лет он заработает 136 млн долларов. Отношения Стефании и уроженца Новокузнецка длились меньше года.





«Сейчас моё сердце свободно. Я могу об этом сказать. Кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна», — отметила она.