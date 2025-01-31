Скривила лицо: Решетова открещивается от слухов о копировании Алсу

Юлия Тарасевич, участница конкурсов красоты из Сочи, пережила настоящий кошмар в 2020 году. В погоне за идеальной внешностью она решилась на пластическую операцию, но столкнулась с серьезными осложнениями, которые изменили её жизнь навсегда. И все же, несмотря на трудности, Юлия нашла в себе силы двигаться дальше.