Скривила лицо: Решетова открещивается от слухов о копировании Алсу

Фото: iStock/Caiaimage/Chris Ryan
В Москве состоялась долгожданная премьера фильма «Оставь это ветру», в котором участвуют актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Мероприятие собрало множество звезд российского шоу-бизнеса, которые не упустили возможность поддержать киноленту на красной дорожке. Об этом пишет «StarHit».
Среди гостей была замечена экс-невеста Тимати Анастасия Решетова, которая привлекла внимание своим стильным образом: она появилась в приталенном жакете и джинсах, широко улыбаясь фотографам. Однако радостная атмосфера быстро сменилась на напряженную, когда журналисты начали задавать вопросы о певице Алсу, с которой Решетову сравнивают уже более года.
На вопрос о том, почему она копирует исполнительницу хита «Зимний сон», Анастасия не стала углубляться в обсуждение и лишь скривила лицо, избегая колких комментариев. Напомним, что слухи о романе Решетовой с супругом Алсу, Яном Абрамовым, стали причиной громкого развода пары. Алсу, которая была инициатором расторжения брака, оставила комментарий, отметив, что ее бывшая соперница «врет» о своих отношениях с женатыми мужчинами.
Ситуация вокруг развода остается напряженной: судебный процесс затянулся из-за значительных материальных активов, находящихся на кону.
Читайте также:
Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома
Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах
«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
На вопрос о том, почему она копирует исполнительницу хита «Зимний сон», Анастасия не стала углубляться в обсуждение и лишь скривила лицо, избегая колких комментариев. Напомним, что слухи о романе Решетовой с супругом Алсу, Яном Абрамовым, стали причиной громкого развода пары. Алсу, которая была инициатором расторжения брака, оставила комментарий, отметив, что ее бывшая соперница «врет» о своих отношениях с женатыми мужчинами.
Ситуация вокруг развода остается напряженной: судебный процесс затянулся из-за значительных материальных активов, находящихся на кону.
Читайте также:
Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома
Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах
«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
Дарья Осипова