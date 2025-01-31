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Скривила лицо: Решетова открещивается от слухов о копировании Алсу

Анастасия Решетова открещивается от слухов о копировании соперницы
Фото: iStock/Caiaimage/Chris Ryan

Фото: iStock/Caiaimage/Chris Ryan

В Москве состоялась долгожданная премьера фильма «Оставь это ветру», в котором участвуют актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Мероприятие собрало множество звезд российского шоу-бизнеса, которые не упустили возможность поддержать киноленту на красной дорожке. Об этом пишет «‎StarHit».
Среди гостей была замечена экс-невеста Тимати Анастасия Решетова, которая привлекла внимание своим стильным образом: она появилась в приталенном жакете и джинсах, широко улыбаясь фотографам. Однако радостная атмосфера быстро сменилась на напряженную, когда журналисты начали задавать вопросы о певице Алсу, с которой Решетову сравнивают уже более года.

На вопрос о том, почему она копирует исполнительницу хита «Зимний сон», Анастасия не стала углубляться в обсуждение и лишь скривила лицо, избегая колких комментариев. Напомним, что слухи о романе Решетовой с супругом Алсу, Яном Абрамовым, стали причиной громкого развода пары. Алсу, которая была инициатором расторжения брака, оставила комментарий, отметив, что ее бывшая соперница «врет» о своих отношениях с женатыми мужчинами.



Ситуация вокруг развода остается напряженной: судебный процесс затянулся из-за значительных материальных активов, находящихся на кону.

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31 января 2025, 09:45

Мария Голубкина (Фото: соцсети)

Актриса Мария Голубкина в шоу «Звезды сошлись» призналась, что у ее матери Ларисы Голубкиной диагностировано два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. По этому поводу резко высказался коллега Марии по актерскому цеху Стас Садальский.
73-летний артист считает, что актрисе стоило бы промолчать и не говорить на всю страну о недугах легенды советского кино Ларисы Голубкиной.

«Вот он, стакан воды на старости лет… Какая же ты гадкая, Маша! Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку!» — прокомментировал ситуацию Садальский в своем блоге.

Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что состояние 84-летней артистки резко ухудшилось.

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Мало концертов, много проблем: Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа
Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа
31 января 2025, 09:25

Фото: iStock/Rawpixel

Певец и композитор Игорь Николаев в свое время стал первым представителем отечественного шоу-бизнеса, который обзавелся недвижимостью в Майами. Музыкант был обладателем сразу нескольких квартир в высотках на первой линии от океана.
За последние несколько лет за две американские квартиры артисту приходилось отдавать 3,1 млн рублей налогами, что является внушительной суммой для Николаева. Из-за проблем с сердцем музыкант стал меньше выступать, из-за чего его финансовое положение ухудшилось.

Накануне стало известно, что Николаев распродал американскую недвижимость и даже успел получить ключи от новой квартиры в Дубае.

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Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома
31 января 2025, 09:17

Ксения Бородина (Фото; соцсети)

Телеведущая Ксения Бородина посетила премьеру нового турецкого фильма «Оставь это ветру», где познакомилась с исполнителями главных ролей — Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. Об этом пишет «‎7Дней.ru»
Звезда «Дома-2» сделала совместные фотографии с актерами, отметив, что Барыш в жизни выглядит так же привлекательно, как и на экране.

Ксения, известная своей любовью к турецким сериалам, не раз летала в Стамбул для встреч с артистами и посещения съемочных локаций. На этот раз Эрчел и Ардуч впервые посетили Москву и были впечатлены теплым приемом, который им оказали в столице.

В беседе с журналистами Бородина рассказала, что, несмотря на появление в ее жизни Сердюкова, она продолжает увлеченно смотреть турецкие сериалы. Однако Николай предпочитает заниматься своими делами, когда Ксения погружается в мир драматических историй.

Кроме того, телеведущая поделилась подробностями подготовки к своей свадьбе. Она планирует сделать торжество камерным, однако количество гостей, по ее словам, все равно будет значительным. Ксения также задумала ввести строгий дресс-код для приглашенных, чтобы все выглядели красиво и элегантно.

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Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем на 18-летии сына
31 января 2025, 09:01

Павел и Мария Погребняк (Фото: кадр из видео в соцсетях)

Полтора года назад Мария и Павел Погребняк объявили о разводе после 17 лет брака. Накануне бывшие супруги воссоединились на празднике старшего сына Артема — молодому человеку исполнилось 18 лет.
Звезды записали ролик с сыном, который Мария опубликовала в своем блоге.

«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже», — сказал Артем в конце видео.

Судя по кадрам, у Марии и Павла получилось сохранить хорошие отношения. Стоит отметить, что вскоре после развода Мария вышла замуж и объявила о беременности.

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Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах
31 января 2025, 08:47

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников новым смелым образом на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ. Вдохновленная приближающейся весной, она решила поэкспериментировать с прической и стилем, что вызвало бурю обсуждений среди ее фанатов. Об этом пишет «‎7Дней.ru»
После съемок Лера обратилась к своим подписчикам в личном блоге с вопросом о том, какие изменения они хотели бы увидеть в ее внешности.

«Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что! Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?» — написала она, подогревая интерес к своему образу.

Новый стиль с кудрями произвел настоящий фурор в социальных сетях, и многие отметили, что ведущая выглядит значительно моложе своих лет. В этом году Кудрявцева отметит 54-летие и, несмотря на то что она является бабушкой (у нее есть внук Лев), многие фанаты удивляются, как она сохраняет молодость и свежесть.

«Ни за что не скажешь, что ей 53!» — пишут восторженные поклонники.

Образ Леры также получил высокую оценку от ее коллеги Ларисы Гузеевой, которая назвала ее «куколкой».

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«Никакой чести у этих людей нет!»: Пластическая операция изуродовала лицо и жизнь участницы конкурсов красоты Юлии Тарасевич. Как сейчас живет жертва хирурга?
31 января 2025, 07:34

Юлия Тарасевич (Фото: соцсети)

Юлия Тарасевич, участница конкурсов красоты из Сочи, пережила настоящий кошмар в 2020 году. В погоне за идеальной внешностью она решилась на пластическую операцию, но столкнулась с серьезными осложнениями, которые изменили её жизнь навсегда. И все же, несмотря на трудности, Юлия нашла в себе силы двигаться дальше.
Юлия всегда была миловидной, красивой девушкой. То, что сотворил с ней хирург, заслуживает серьезного наказания — однако суд в Сочи, признавший факт существования хирургической ошибки, решил не наказывать врача Андрея Комарова.

Юлия Тарасевич до пластической операции (Фото: соцсети)

«В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В 2020 году Юлия обратилась в клинику в Краснодаре, чтобы подтянуть овал лица. Но что-то пошло не так: после операции начались некроз тканей, сильная деформация лица и проблемы с мимикой.

«Я надеюсь, что хирургам, которые изуродовали меня, вернется сполна их деяние! Хотя, надеюсь, придет время и я смогу их простить за халатность, цинизм, равнодушие! (...) Меня спасает от испуганных взглядов людей только маска. Сегодня я сделала первую сложную операцию по реконструкции. Надеюсь скоро, у меня получится снова улыбнуться», — делилась Тарасевич в соцсетях в 2021 году.
Юлия Тарасевич через год после операции (Фото: соцсети)

Прошло уже несколько лет с момента трагедии и начала реабилитации. Благодаря усилиям других хирургов Юлии удалось частично восстановить лицо. Однако старой красоты не вернуть.

«По моему делу мне присудили 5 миллионов в качестве морального вреда, но я уверена, что клиника будет вести себя так же, как себя раньше. Никакой ответственности, совести, чести у этих людей нет», — признавалась она с болью.

Юлия Тарасевич с дочкой (Фото: соцсети)

Несмотря на это, Юлия старается жить дальше. Она вновь участвует в фотосессиях, хотя теперь ей приходится привыкать к новому образу.

Тарасевич избегает улыбаться, ищет новые ракурсы, которые позволяют передать положительный настрой, не привлекая лишнего внимания ко рту. И вообще, появился достойный повод для радости: недавно дочка Юлии вышла замуж.

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#жизнь
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#клиника
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«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
​Антон Беляев шуточно сравнил себя с другими наставниками нового сезона «Голоса»
31 января 2025, 06:23

Антон Беляев (Фото: соцсети)

Оперная дива Хибла Герзмава присоединяется к команде наставников «Голоса», состоящей из Полины Гагариной, Басты и Антона Беляев. Шоу возвращается в эфир Первого канала, обещая зрителям море эмоций и сюрпризов, сообщает «СтарХит».
Для Полины Гагариной новый сезон «Голоса» станет юбилейным. Она давно покорила сердца миллионов как одна из главных поп-див страны, но и Баста не уступает ей в популярности. Он — легенда российского рэпа, чье имя уже стало синонимом успеха.

А вот Сергей Шнуров в проекте не появится. Певец заявил, что больше не видит себя в роли наставника, поскольку хочет отдаться личному творчеству.

Продюсеры «Голоса» на этот раз также собираются ввести новый формат оценки, пригласив в жюри оперную певицу. Хибла Герзмава, которая в последние годы активно блистала на сцене, теперь попробует свои силы в новой роли на популярном телевизионном проекте.

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Герзмава отмечала, что самой важной задачей на ее взгляд является развитие гибкости голоса и способности чувствовать музыку.

Хибла Герзмава (Фото: соцсети)

Но, конечно, очень «тесную» связь с «Голосом» из команды наставников имеет Антон Беляев. Благодаря проекту ему удалось запомниться широкой аудитории, получить признание. Карьера вышла на иной уровень, Беляев, как известно, стал продюсером. Теперь помогает другим раскрывать свой талант.

«Я не классная певица, не знаменитый рэпер, не оперная дива. Просто занимаюсь производством музыки, что самому очень нравится и, надеюсь, приносит пользу участникам проекта», – приводит слова Беляева «СтарХит».
Новый сезон «Голоса» сохранит последние обновления в правилах. Кнопки блокировки снова позволят наставникам устраивать баталии по сильнейшим участникам, соперничая за понравившихся исполнителей. Разумеется, первый этап с его главной «фишкой» — слепым прослушиванием, где конкурсанты показывают умения одним лишь голосом, — останется неизменным.

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ABC News: жена экс-фигуриста Кирсанова сказала о его гибели при крушении в Вашингтоне
31 января 2025, 04:53

Александр Кирсанов с юными фигуристами Шоном Кеем и Анджелой Янг (Фото: соцсети)

В смертельной авиакатастрофе в Вашингтоне, которая случилась 30 января 2025 года, погибло огромное количество людей. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет. Жена Кирсанова, Наталья Гудина, поделилась своим горем с ABC News, подтверждая гибель супруга.
«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – с болью сказала Наталья.
На борту самолета находилось множество спортсменов, а также их родственники и тренеры. Гудина рассказала, что она с мужем сами тоже проводили на рейс молодых фигуристов — своих учеников. Один из супругов должен был полететь с ребятами, и отправился Александр.

«Возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, проводившегося совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», — заявила пресс-служба Федерации фигурного катания США ранее.
В числе трагично погибших также значатся чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, и тренер Инна Волянская. Все они ранее проживали на территории РФ.

Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Очевидцы вспоминают, как перед крушением раздались два громких хлопка. Звучи были странные, по мнению местных жителей, «необычные». Военные вертолеты на регулярной основе летают вблизи аэропорта, где произошла авиакатастрофа после попытки пассажирского борта сесть в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, так как на них перевозят политиков, поэтому очевидцам было, с чем сравнить.

Причины трагедии все еще выясняются.

Мир фигурного катания и спорта скорбит. Жизни многих талантливых людей оборвались слишком рано.

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#фигурное катание
#смерть
#происшествие
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«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
Семья Никиты Михалкова сходила в церковь крестить правнука режиссера =
31 января 2025, 03:42

Семья Никиты Михалкова с малышом (Фото: соцсети)

Осенью прошлого года в семье Никиты Михалкова случилось пополнение — его внучка впервые стала мамой. На днях Наталья Степаненко и ее супруг Артем крестили своего первенца Михаила. Событие собрало близких и стало настоящим торжеством для всей семьи.
Жена Никиты Сергеевича, Татьяна Михалкова, поделилась новостью в социальных сетях, признавшись, что не все родственники смогли присутствовать, но значимость момента от этого не уменьшилась.

«Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно», — написала она в посте с фотографиями и видео на платформе Instagram*.
Напомним, Наталья впервые стала мамой в ноябре 2024 года, но долгое время не делилась кадрами с малышом, показывала только бирку с датой рождения и весом ребенка. Но, кажется, молодая семья готова чаще радовать поклонников теплыми семейными снимками.

Никита и Татьяна Михалковы с правнуком (Фото: соцсети)

На крестинах присутствовал и отец Натальи, Артем Михалков, вместе с женой Дарьей Баженовой. Их роман начинался случайно – знакомство произошло в кафе, разгорелся взаимный интерес.

«Она сразу показалась мне очень эффектной, симпатичной. (...) Я не думал в тот момент, что это надолго. Теперь понимаю — она мой талисман», — говорил Артем в программе «Судьба человека».
Кстати, Наталья — дочь Артема от первого брака, который распался в 2013 году. Тогда девочка узнала о разводе родителей из газеты, что стало для нее большим потрясением.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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