«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал про отношения с женой. Выяснилось, что исполнитель любит побаловать ее. Об этом он объявил в интервью с блогером Надеждой Стрелец.
Баста обратил внимание, что ему нравится, что супруга умеет отстаивать мнение. Чтобы порадовать вторую половинку, Василий готов отдать любые деньги. То же самое он может сказать и про дочек. Артист счастлив, что он способен баловать своих родных.
Еще Баста высказался про супружескую неверность. По его мнению, мужчин, которые не изменяют, осталось мало. Рэпер назвал их вымирающим видом.
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«Мне все равно на деньги, если есть возможность сделать хорошо — я с радостью это делаю. Все, что она захочет. Я никогда в жизни не говорил нет. Наоборот, я радуюсь, что у моих девочек есть возможность так жить», — признался Вакуленко.
Еще Баста высказался про супружескую неверность. По его мнению, мужчин, которые не изменяют, осталось мало. Рэпер назвал их вымирающим видом.
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Ольга Енгалычева