«Мне все завидовали»: Филипп Киркоров рассказал, почему не ходит на встречи выпускников
Филипп Киркоров признался, что до сих пор избегает встреч выпускников из-за неприятных воспоминаний о школьных годах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, одноклассники начали отдаляться от него после того, как он окончил школу с золотой медалью.
«Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. Они так завидовали, что отсели от меня на выпускном балу все на другую скамеечку», — рассказал певец на премии RU TV.Киркоров отметил, что спустя годы поддерживает связь только с одним одноклассником, а остальные, по его словам, «рассосались по миру». Артист также признался, что однажды всё же пришёл на встречу выпускников, но остался разочарован реакцией бывших школьных знакомых.