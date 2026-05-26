«Мне все завидовали»: Филипп Киркоров рассказал, почему не ходит на встречи выпускников

26 мая 2026, 11:54

Филипп Киркоров признался, что одноклассники завидовали ему из-за золотой медали

Филипп Киркоров признался, что до сих пор избегает встреч выпускников из-за неприятных воспоминаний о школьных годах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, одноклассники начали отдаляться от него после того, как он окончил школу с золотой медалью.





«Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. Они так завидовали, что отсели от меня на выпускном балу все на другую скамеечку», — рассказал певец на премии RU TV.