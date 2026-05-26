«Сиял в этой форме»: Звезда «Сватов» встретил Глеба Калюжного из армии первым

26 мая 2026, 10:54

Николай Добрынин встретил Глеба Калюжного после его возвращения из армии

Николай Добрынин (Фото: Instagram* @nikolaydobrynin_official)

Глеб Калюжный возвращается из армии: его встречает звезда «Сватов». Николай Добрынин пришёл одним из первых поприветствовать актёра после службы.





Как сообщает издание Super, народный артист России, который сыграл с Глебом в фильме «Дед Фомич», признался, что считает его своим другом. Помимо этого, он сообщил, что военнослужащего отпускали на съёмки из части — прямо в военной форме.

«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим», — рассказал Добрынин.