«Мне всё равно»: 30-летняя сиделка Краско отреагировала на слухи об их романе
Сиделка актера Ивана Краско Дарья опровергла слухи о романе с артистом
Сиделка народного артиста России Ивана Краско, 30‑летняя Дарья, прокомментировала слухи о романтических отношениях с актером, сообщает KP.RU.
Она пришла на прощание, которое проходит в среду, 13 августа, в театре имени Комиссаржевской в Санкт‑Петербурге, и расплакалась во время церемонии, назвав уход артиста «личной трагедией».
«Мне всё равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу. Он был для меня как родственник», — сказала Дарья.
Ивана Краско не стало 9 августа; причиной смерти 94‑летнего артиста названы осложнения после инсульта и онкологическое заболевание. Ранее также сообщалось, что Краско планировал подарить автомобиль участникам специальной военной операции; директор артиста отметил, что он всегда переживал и болел за солдат российской армии.