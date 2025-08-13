«Мне всё равно»: 30-летняя сиделка Краско отреагировала на слухи об их романе

13 августа 2025, 13:06

Сиделка актера Ивана Краско Дарья опровергла слухи о романе с артистом

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Сиделка народного артиста России Ивана Краско, 30‑летняя Дарья, прокомментировала слухи о романтических отношениях с актером, сообщает KP.RU.





Она пришла на прощание, которое проходит в среду, 13 августа, в театре имени Комиссаржевской в Санкт‑Петербурге, и расплакалась во время церемонии, назвав уход артиста «личной трагедией».





«Мне всё равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу. Он был для меня как родственник», — сказала Дарья.