87-летний Александр Збруев готовится к выходу на сцену после больницы

10 ноября 2025, 14:09

Александр Збруев получил роль в первом спектакле нового худрука «Ленкома»

Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Кино про Алексеева»)

87-летний актёр Александр Збруев готовится вернуться на сцену после выписки из больницы. Он планирует сыграть небольшую роль в спектакле нового художественного руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова. Подробностями народный артист РСФСР поделился с ИА Регнум.





Панков поставит спектакль по мотивам фильма «Репетиции оркестра». Премьеру запланировали на декабрь. Збруев сообщил, что в постановке заняты 70 человек. Среди них есть и начинающие артисты, и известные мастера.

«И, в принципе, там есть мой уголочек. Там у всех чуть-чуть, но я бы хотел участвовать, потому что, во-первых, это первый спектакль, который делает Панков в театре. Ну и хотелось бы, чтобы меня это тоже коснулось», — пояснил актёр.