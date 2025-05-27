Елена Летучая раскроет секреты молодости и красоты за 15 тыс. рублей

Елена Летучая (Фото: Instagram*, @elenapegas))
Телеведущая Елена Летучая готовит встречу, на которой она расскажет о своих бьюти-процедурах, поделится секретами красоты и молодости.
Как сообщает телеграм-канал «Звездач», лично задать вопросы Елене, а также сфотографироваться с ней можно за 15 тысяч рублей. Продажи уже открыты, но желающих пока нет.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится.
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*запрещён в РФ.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина