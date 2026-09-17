«Многие узнают себя в этом опыте»: 55-летняя Анита Цой пошла на радикальный шаг

17 сентября 2026, 21:17

55-летняя певица Анита Цой сняла парик в прямом эфире

Анита Цой (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

55-летняя певица Анита Цой совершила неожиданный поступок. Психолог предложил артистке предстать перед аудиторией в максимально честном виде — и она откликнулась на эту просьбу. Цой не просто заговорила о собственных слабостях, но и наглядно их продемонстрировала: прямо во время съемок сняла парик.





Все случилось в студии программы «Фобия» во время финального эпизода. Информация появилась несколько часов назад.





«Это был очень важный и одновременно непростой для меня момент. Я верю, что многие узнают себя в этом опыте. Не бойтесь быть собой!» — сказала исполнительница.