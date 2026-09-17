«Многие узнают себя в этом опыте»: 55-летняя Анита Цой пошла на радикальный шаг
55-летняя певица Анита Цой сняла парик в прямом эфире
55-летняя певица Анита Цой совершила неожиданный поступок. Психолог предложил артистке предстать перед аудиторией в максимально честном виде — и она откликнулась на эту просьбу. Цой не просто заговорила о собственных слабостях, но и наглядно их продемонстрировала: прямо во время съемок сняла парик.
Все случилось в студии программы «Фобия» во время финального эпизода. Информация появилась несколько часов назад.
«Это был очень важный и одновременно непростой для меня момент. Я верю, что многие узнают себя в этом опыте. Не бойтесь быть собой!» — сказала исполнительница.Артистка описала свое состояние как двойственное: она одновременно боялась и ощущала огромное освобождение. По мнению Цой, путь к принятию себя стартует с честного разговора с самим собой и порой подразумевает радикальные шаги.