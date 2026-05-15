«Многие в стране»: Ханга предположила, заменит ли кто-то умершего Молчанова
Журналистка Ханга не знает, кто может заменить Молчанова
Телеведущий Владимир Молчанов был аристократией отечественного телевидения. Об этом заявила журналистка Елена Ханга.
В беседе с NEWS.ru она отметила, что знала коллегу с девяти лет — его сестра была её тренером. По словам Ханги, Молчанов был не только чудесным человеком, но и блестяще играл в теннис, на гитаре и пел.
«Многие в стране его запомнят как самого интеллигентного, самого эрудированного, самого образованного. Не знаю, кто может занять эту нишу», — прокомментировала Елена.О кончине Владимира Молчанова после тяжёлой болезни стало известно 13 мая. Ему было 75 лет.