«Многие в стране»: Ханга предположила, заменит ли кто-то умершего Молчанова

15 мая 2026, 17:51

Журналистка Ханга не знает, кто может заменить Молчанова

Владимир Молчанов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Телеведущий Владимир Молчанов был аристократией отечественного телевидения. Об этом заявила журналистка Елена Ханга.





В беседе с NEWS.ru она отметила, что знала коллегу с девяти лет — его сестра была её тренером. По словам Ханги, Молчанов был не только чудесным человеком, но и блестяще играл в теннис, на гитаре и пел.





«Многие в стране его запомнят как самого интеллигентного, самого эрудированного, самого образованного. Не знаю, кто может занять эту нишу», — прокомментировала Елена.