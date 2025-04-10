SHAMAN проведёт урок музыки для подмосковных школьников

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN примет участие в открытом уроке музыки «Звуки родного края» в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Мероприятие организовано для учеников 7-8 классов и состоится 17 апреля.
Колунов подчеркнул, что целью открытого урока является поддержка инициативы, выдвинутой депутатами Госдумы, о включении патриотических композиций современных исполнителей в школьную программу в рамках уроков музыки.
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Колунов подчеркнул, что целью открытого урока является поддержка инициативы, выдвинутой депутатами Госдумы, о включении патриотических композиций современных исполнителей в школьную программу в рамках уроков музыки.
«На примере песни SHAMAN «Моя Россия» школьники проанализируют текст и музыкальные особенности произведения, а после исполнят её хором вместе с артистом», – отметил депутат.Читайте также:
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Анастасия Чинкова