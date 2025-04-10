У отца Жанны Фриске образовался долг в 244 тыс рублей «из-за старых машин»

Владимир Фриске (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
Федеральная налоговая служба может заблокировать банковские счета отца певицы Жанны Фриске Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов, сообщило издание Super.
По словам Фриске, долг в размере 244 тысяч рублей у него появился «из-за старых машин». Средств, чтобы оплатить налоги у него нет, уточнил Владимир.
Еще отцу певицы выписали штраф за административное нарушение, размер которого составил пять тысяч рублей. Помимо прочего, с 2022 года против Владимира постоянно подают иски за неоплаченные штрафы.
Однако Фриске, как выяснилось, ведет и иные суды. Он признался, что уже долгое время судится со своим знакомым, которому когда-то одолжил большую сумму денег, а тот не вернул долг.
Еще Владимир вспомнил и про Дмитрия Шепелева — вдовца своей дочери. Он думает, что в настоящее время телеведущий испытывает финансовые трудности. Подобный вывод экс-тесть Дмитрия сделал из-за того, что Шепелев в последнее время нередко дает интервью, за которые, по мнению Владимира, просит гонорар.
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Еще отцу певицы выписали штраф за административное нарушение, размер которого составил пять тысяч рублей. Помимо прочего, с 2022 года против Владимира постоянно подают иски за неоплаченные штрафы.
Однако Фриске, как выяснилось, ведет и иные суды. Он признался, что уже долгое время судится со своим знакомым, которому когда-то одолжил большую сумму денег, а тот не вернул долг.
Еще Владимир вспомнил и про Дмитрия Шепелева — вдовца своей дочери. Он думает, что в настоящее время телеведущий испытывает финансовые трудности. Подобный вывод экс-тесть Дмитрия сделал из-за того, что Шепелев в последнее время нередко дает интервью, за которые, по мнению Владимира, просит гонорар.
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Ольга Енгалычева