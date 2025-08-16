«Много двоек за старание»: Юлия Высоцкая о браке с Андреем Кончаловским

16 августа 2025, 14:00

Юлия Высоцкая раскрыла свои ошибки в браке с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая откровенно рассказала о браке с Андреем Кончаловским, который старше её на 35 лет. В эфире шоу «ALEKÓ IN MY BAG» на VK Видео она назвала режиссёра своим «единственным поклонником» и раскрыла, в чём, по её мнению, заключается секрет семейного счастья.





По словам Высоцкой, спустя 27 лет совместной жизни Кончаловский по-прежнему восхищается ей: он присылает цветы на каждый её спектакль и оставляет записки, которые актриса бережно хранит в косметичках и даже прячет в пьесах.





«У меня есть один прекрасный единственный невероятный поклонник…» — поделилась она.

«Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…» — добавила знаменитость.

