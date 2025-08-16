«Много двоек за старание»: Юлия Высоцкая о браке с Андреем Кончаловским
Юлия Высоцкая раскрыла свои ошибки в браке с Андреем Кончаловским
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая откровенно рассказала о браке с Андреем Кончаловским, который старше её на 35 лет. В эфире шоу «ALEKÓ IN MY BAG» на VK Видео она назвала режиссёра своим «единственным поклонником» и раскрыла, в чём, по её мнению, заключается секрет семейного счастья.
По словам Высоцкой, спустя 27 лет совместной жизни Кончаловский по-прежнему восхищается ей: он присылает цветы на каждый её спектакль и оставляет записки, которые актриса бережно хранит в косметичках и даже прячет в пьесах.
«У меня есть один прекрасный единственный невероятный поклонник…» — поделилась она.
Говоря о формуле крепкого брака, 52‑летняя артистка подчеркнула важность взаимного труда: нужно стараться и вкладываться — и на работе, и в отношениях с партнёром, и с детьми, и с родителями. При этом она призналась, что сама нередко ошибается.
«Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…» — добавила знаменитость.Юлия и Андрей Кончаловские вместе с 1998 года, у них двое детей — Мария и Пётр. В 2013 году в семье случилась трагедия: во Франции в ДТП пострадала их дочь — тогда 14‑летняя Мария получила тяжёлую черепно‑мозговую травму и впала в кому, из которой не вышла и сейчас. Высоцкая заявляла, что не винит мужа в той аварии и что продолжает работать над собой, пытаясь увидеть «свет в конце тоннеля».