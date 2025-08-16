Сын Бориса Щербакова объявил, когда артиста могут выписать из больницы

16 августа 2025, 13:48

Актер Борис Щербаков может выйти из больницы на следующей неделе

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

75-летнего актера Бориса Щербакова, перенесшего экстренную операцию, могут выписать из больницы уже на следующей неделе, сообщил его сын Василий в беседе с ТАСС.





Щербаков попал в больницу после двух падений за 2,5 недели и перенес хирургическое вмешательство. После операции, по сообщениям, у актера произошел сбой в работе сердца и пульс упал до критических значений; врачи стабилизировали состояние и предлагали установить кардиостимулятор, от которого он отказался. Позже сам актер связался с прессой и опроверг сведения о резком ухудшении состояния и переводе в реанимацию.



По словам сына, сейчас отец остается в стационаре, однако выписка планируется на ближайшие дни.





«Пока все идет планово, все нормально», — добавил он.