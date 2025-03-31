«Много эмоций»: Нелли Ермолаева отдохнула с бывшим мужем Кириллом Андреевым за городом

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*/ermolaevanelly)
Звезда телестройки «Дом-2» Нелли Ермолаева провела выходные за городом в компании своего бывшего мужа Кирилла Андреева и его возлюбленной Аделины. Экс-супруги тепло общаются ради сына Мирона.
Как отмечают бьюти-обозреватели, недавно молодых людей видели вместе на публичном мероприятии. При этом они никак это не комментируют, но вот в соцсетях есть абстрактные рассуждения Ермолаевой по поводу эмоций.
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«Я вот замечаю такую вещь — когда начинаю заниматься чем-то новым, обучаться или расписываю свой день непривычными делами, то день кажется резиновым. Или, например, путешествия! Почему они продлевают жизнь? Потому что там вы впитываете очень много эмоций, перед глазами новые картинки», — писала Ермолаева.Кирилл Андреев, по его словам, благодарен за жизненный этап с Ермолаевой. Он отметил, что девушка многому научила его и сама является стабильной, сильной, уверенной и открытой.
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Никита Кротов