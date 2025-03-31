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Опубликовано первое фото Паши Техника из тайской больницы

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Первое фото рэпера Паши Техника из тайской больницы опубликовал Telegram-канал Mash. По информации журналистов, состояние Павла близко к крайней степени тяжести, мужчина без сознания.
По мнению врачей, у артиста пневмония на бактериальной почве. Давление рэпера поддерживают. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Кроме того, отмечены септический шок и полиорганная недостаточность.
Экс-супруга знаменитости Ева Карицкая предполагает, что Техника лечили «не теми» антибиотиками. Авторы Mash пишут, что, по их информации, Павел раньше жаловался на потерю сознания и припадки после запрещенных веществ и алкоголя.

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Блондинка с пятым размером груди, конфликт с Захаровой и множество женщин: что скрывает Александр Збруев за кулисами театра?
31 марта 2025, 13:05

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист РСФСР Александр Збруев, за годы службы в театре «Ленком», стал свидетелем и участником множества драматических событий, связанных как с коллегами, так и с личными отношениями.
В материале «Радио 1» мы расскажем о его сотрудничестве с такими знаменитыми артистами, как Александр Абдулов, Олег Янковский и Александра Захарова, а также обсудим его конфликт с Николаем Караченцовым.

Противостояние с Николаем Караченцовым

Александр Збруев и Николай Караченцов не были друзьями, и сам Збруев просит не задавать вопросов о покойном актере. Причина кроется в их конкуренции за внимание женщин.

В частности, Збруев ухаживал за актрисой Светланой Савеловой, которая в итоге начала роман с Караченцовым. Также он проявлял интерес к Людмиле Поргиной, которая выбрала Караченцова. Поргина позже заявила, что у ее мужа много энергии и таланта, и что Збруев не тот человек, за которого себя выдает. Она рассказывала, что в его постели побывало немало актрис.

«Первая — сексуальная блондинка с пятым размером груди — актриса Светлана Савелова, звезда фильма "Семь стариков и одна девушка". Когда она только пришла в "Ленком", Збруев принялся за ней активно ухаживать. Но вскоре узнал, что Света ринулась в пучину романа с Николаем, с которым они даже собирались пожениться. Этого не случилось лишь из-за протестов матери Караченцова», — писала «Экспресс газета».

Конфликт с Александрой Захаровой

После смерти худрука «Ленкома» Марка Захарова в 2019 году разразился скандал, связанный с его дочерью Александрой Захаровой. Новый директор театра Марк Варшавер утверждал, что Захарова претендует на авторское вознаграждение, которое уже получил ее отец. В этом конфликте Збруев занял сторону Варшавера, отмечая его профессионализм и стремление развивать театр.

«Он уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100–150%. Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь. И творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя. Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это?» — говорил Збруев.
Фото: iStock/Giancarlo Restuccia

Дружба с Олегом Янковским и Александром Абдуловым

В «Ленкоме» у Збруева были близкие друзья — Олег Янковский и Александр Абдулов. Хотя оба актера были талантливыми, Збруев предпочитал Абдулова в театре. Он отмечал, что Александр был более свободным и креативным на сцене, тогда как Янковский подходил к игре более расчетливо.

Интересный инцидент произошел в Ялте, когда Глеб Панфилов предложил Збруеву сыграть Гамлета. Однако, когда разговор зашел о роли Клавдия, Збруев вынужден был признаться Янковскому, что Гамлетом станет он. В итоге Клавдием стал Збруев, но он до сих пор считает, что мог бы сыграть Гамлета не хуже Янковского.

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«Любовникам своим подарила»: Родители Тиммы не могут найти вещи после его смерти
Поклонники требуют от Седоковой вернуть вещи Тиммы родителям
31 марта 2025, 12:35

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

От певицы Анны Седоковой требуют, чтобы она вернула вещи покойного Яниса Тиммы его родителям. По словам отца баскетболиста Райтиса, они не могут найти уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Райтис Тимма попросил исполнительницу вернуть личные вещи Яниса.
«Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… Просто пропала», — написал отец Тиммы в соцсетях.
Юзеры сети буквально взбунтовались и начали строить различные предположения на этот счет.

«…И почему она ее продает?»; «Седокова сама будет носить кроссовки Яниса?»; «Наверное, любовникам своим подарила», — негодуют пользователи.
Сама исполнительница никак не комментирует происходящее, но жалуется на травлю со стороны общества и выпускает новые песни.

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Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?
31 марта 2025, 12:29

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Лайма Вайкуле появилась на свет в городе Цесис и обрела популярность по всему СССР благодаря знакомству с Раймондом Паулсом и Ильей Резником.
В дальнейшем артистка развивала свою карьеру как в России, так и в своей родной Латвии. 31 марта звезда празднует 71-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Путь к музыкальной славе

Лайма Вайкуле выросла в рабочей семье в Риге, где её интерес к музыке развивала бабушка, певшая в церковном хоре. После школы она поступила в медицинское училище, но вскоре начала участвовать в вокальных конкурсах.

В 15 лет она прошла прослушивание у Раймонда Паулса и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения. В 70-е годы выступала с рок-группой на черноморских курортах, а в 80-е — в варьете «Юрас перле».

В 1984 году, обучаясь в ГИТИСе, познакомилась с Ильей Резником, который подарил ей песню «Ночной костер». Всесоюзная слава пришла к ней после дуэта с Валерием Леонтьевым в 1986 году. Вайкуле записала альбом в США, но решила вернуться в распавшийся Советский Союз.

Фото: iStock/atlantic-kid

Серьезное заболевание

Лайма Вайкуле имела возможность остаться в США благодаря контракту с крупной звукозаписывающей компанией и любви публики, но выбрала возвращение в Россию из-за болезни. Врачи диагностировали рак, и Вайкуле пришлось пройти через лечение и эмоциональные трудности.

«И даже о публике я думала в таком ракурсе: хотелось вернуться к своим людям. Я ведь в то время уже собирала стадионы. Это был самый пик моей популярности. Ехала от Москвы и до Владивостока, и везде были стадионы — от пяти до сорока тысяч человек. Нет никаких сил. И отчаяние у меня было. Когда мне сказали, что я остаюсь в Америке, что мне сделают операцию, я ответила: "Я не могу, у меня в Москве концерт!" Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить», — признавалась артистка.

По ее словам, врачи откровенно сообщили певице, что вероятность рецидива рака при её диагнозе высока, как и риск смертельного исхода. Чтобы оправиться от первоначального шока и поверить, что всё позади, Лайме потребовалось семь лет. Она объясняла, что первые пять лет являются периодом, когда болезнь может снова проявиться. Ей приходилось проходить обследования каждые три месяца, затем каждые полгода, и лишь спустя год проверки стали ежегодными. Только тогда жизнь начала казаться немного легче. Но в течение первых месяцев, когда проверки проводились так часто, она чувствовала себя будто на пороховой бочке.

Мать певицы ничего не знала о её заболевании, поскольку Лайма не хотела тревожить её. Артистка говорила, что занята работой, а когда не смогла приехать на похороны отца из-за курса лучевой терапии, придумала историю о записи в студии. Несмотря на поддержку американских друзей и врачей, певица решила вернуться в Латвию, продолжая выступать в России, Европе и Японии.

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Скандалы

В 2018 году Лайма Вайкуле гастролировала на Украине и в интервью местным журналистам выразила радость по поводу распада СССР, а также заявила, что не собирается выступать в Крыму. Её слова были широко обсуждены в СМИ, подчеркивая, что певица не согласна работать на полуострове ни за какие деньги.

«Когда меня спросили, если меня пригласят, поеду ли я в Крым, я ответила: "Нам запрещено". Меня раздражает, что люди, которые не утруждают себя поиском информации, начинают высказываться и вести себя некорректно. Я лишь сказала правду: "У нас в Латвии закон запрещает это". Я люблю свою публику и не могу быть против кого-то. Я всегда "за", и не стоит втягивать меня в политику», — отметила Вайкуле в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

После этого инцидента налоговые органы начали проявлять интерес к деятельности Лаймы Вайкуле, однако не нашли оснований для её привлечения к ответственности. Певица попыталась смягчить ситуацию, заявив, что готова выступить в Крыму бесплатно, как только санкции будут отменены. Тем временем Вайкуле продолжала активно давать концерты в России и в 2019 году была удостоена премии «Золотой граммофон» за свой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Кроме того, у Лаймы возникли конфликты с коллегами. В 2015 году Игорь Крутой пытался сохранить конкурс «Новая волна» в Юрмале, в то время как Вайкуле организовывала свой фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, это свидетельствовало, что певица считает их конкурс ненужным. В результате их дружба закончилась, а «Новая волна» была перенесена в Сочи.

События 2022 года

После событий февраля 2022 года шоу-бизнес разделился на две части, и когда началась травля Аллы Пугачевой, уехавшей в Израиль, Лайма Вайкуле встала на защиту своей коллеги. В одном из интервью народная артистка Латвии заявила, что Примадонна обеспечивала всю Россию, и теперь ей предъявляют претензии. По словам Лаймы, она сама, как и Алла Борисовна, зарабатывала деньги для СССР.

Кроме того, Вайкуле высказалась о политике, что еще больше настроило против нее общественность. Илона Броневицкая отметила, что Вайкуле кормила не СССР, а лишь свою филармонию, как и многие другие советские звезды. Лайма перестала давать концерты в России и начала гастролировать по Европе. Однако злые языки утверждали, что её выступления проходили без аншлагов. Например, в израильском Ашдоде в зале на 900 мест оставались пустые места, что многие сочли неудачей.

Фото: iStock/Balate Dorin

Личный выбор

В 1970 году Лайма Вайкуле познакомилась с Андреем Латковским, который стал ее продюсером и возлюбленным. Певица отмечала, что он для нее не только друг, но и прекрасный партнер, с которым она может делиться всем.

Несмотря на то что они вместе уже более 40 лет, пара так и не решила сыграть свадьбу. Вайкуле рассказывала, что в Лас-Вегасе, где браки регистрируются легко и весело, Андрей предложил ей расписаться. Однако она осознала, что является слишком свободолюбивым человеком и не хочет принадлежать кому-то.

Артистка также не испытала радость материнства. В юности она сделала два аборта и впоследствии сильно сожалела об этом. Позже, после 50 лет, она решилась на процедуру ЭКО, но выносить ребенка ей не удалось. Вайкуле также думала об усыновлении, но не смогла решиться на этот шаг.

Летом 2022 года появились слухи о рецидиве рака у певицы. Косвенно эту информацию подтверждали ее короткая стрижка и слова, что за нее пора молиться. Однако сама артистка не комментировала сплетни и в недавних интервью лишь вспоминала о своем прошлом опыте борьбы с болезнью.

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«Альфонс использует мое имя»: Евгений Гор пересадил волосы и сбежал от Надежды Бабкиной? Слухи об изменах и гостевом браке
31 марта 2025, 12:23

Евгений Гор и Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Евгений Гор 31 марта отмечает 45-летие. Известно, что музыкант связан тесными отношениями с Надеждой Бабкиной, которая сыграла ключевую роль в его карьере. Несмотря на разницу в возрасте, их профессиональные отношения переросли в нечто большее, и коллеги стали фактически супругами. Однако сейчас у поклонников возникли подозрения о возможном разрыве пары. Подробности – в материале «Радио 1».


Встреча с Надеждой Бабкиной

Судьбоносным моментом для Евгения стало выступление с его группой «После 11» на Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Саратове, где в жюри находилась Надежда Бабкина. Руководительница ансамбля «Русская песня» предложила ему переехать в Москву для расширения возможностей.

Первая встреча с Евгением впечатлила Надежду Георгиевну: в своей книге «Модная народная» певица делится, что внимательно прислушивалась к каждой ноте Гора, борясь с желанием увидеть его поближе. Вскоре 23-летний Женя сам вышел на связь с артисткой.
«Мы провели весь вечер в разговоре, а на следующее утро я уехала в Москву. Я думала, что эта прихоть со временем исчезнет. Но нет, она не исчезла. И когда мы встретились снова через три месяца, я поняла, что больше не могу сдерживать свои чувства», — делилась своими мыслями Бабкина.

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Голоса артистов отлично сочетались, и они не раз выступали вместе как дуэт. Однако вскоре было решено прекратить эту практику, так как Гора смущала публичность. В глазах общества он быстро стал восприниматься как альфонс и подопечный Бабкиной, что сильно его угнетало. Когда слухи о романе Гора с Бабкиной подтвердились, на пару обрушилась волна осуждения, ведь певица была старше его на 30 лет. Для Евгения это означало постоянную ассоциацию с именем народной артистки, хотя он мечтал добиться успеха в музыке как самостоятельный исполнитель.

«Если его приглашают на телевидение одного — он идет, а вместе со мной — уже нет», — призналась Надежда Георгиевна.

Собственный бизнес и поездка на Бали

Гор жил не только музыкой. Приехав в столицу, он вложил средства в недвижимость, что впоследствии принесло плоды и позволило ему приобрести квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Кроме того, с 2014 года он увлекся новым хобби — изготовлением свечей, сначала для друзей, а затем и на продажу. Так он открыл собственный завод и стал бизнесменом.

«Он скромный человек и полностью независим от меня, зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организует вечеринки и корпоративы, у него есть своя группа. Во-вторых, у него небольшой свечной заводик. Но многие думают, что Женя — альфонс и просто использует мое имя», — отметила Бабкина.

Интересно, что в 2022 году из-за бизнеса Гор уехал на несколько месяцев на Бали. Это вызвало слухи о том, что он бежит от личных проблем, мол, между ним и Надеждой Георгиевной произошел разрыв. Вернувшись, артист отметил, что Бабкина поддержала его решение временно покинуть сцену, а теперь он готов вновь выступать.

Разница в возрасте и нежелание пары узаконить свои отношения после стольких лет вместе стали причиной множества вопросов.

«Многие утверждают, что штамп в паспорте ничего не меняет, но я считаю, что он вносит значительные изменения в жизнь людей. Нам сейчас очень комфортно вместе, и я не уверена, что готова к переменам. Эта ответственность может оказаться для меня слишком тяжелой. Мне нужна свобода, и в этом смысле я чувствую себя абсолютно независимой», — поделилась артистка в программе «Честное слово».

По словам певицы, однажды, поймав букет невесты на чужой свадьбе, она вернулась домой и разбудила спящего Гора, чтобы сообщить ему, что теперь им предстоит пожениться. Евгений воспринял это как шутку, и разговоры о браке на этом закончились. Надежда Георгиевна также отметила, что фактически жила с избранником в формате гостевого брака: звезда часто находилась в разъездах, и ее возлюбленный не оставался у нее дома на постоянной основе. Кроме того, у них были разные биоритмы — Гор является «совой», а Бабкина — «жаворонком».

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Слухи об изменах

В 2021 году, когда Гор решился на пересадку волос, появились слухи о том, что он готовится к поиску новой невесты. Поскольку влюбленные стали реже появляться вместе на публике, им начали приписывать новые романы. Говорили даже, что Евгений чуть ли не женился на 25-летней проводнице Ольге Бабенко, а Надежде Георгиевне приписали роман с пиар-директором Сергеем Рябовым.

Согласно слухам, Надежда Бабкина якобы подарила Сергею Рябову квартиру, однако сам Сергей о таком подарке ничего не слышал.

«Мы уже три года плодотворно работаем вместе и регулярно участвуем в мероприятиях и телевизионных съемках. Меня удивляет, что пишут о разрыве отношений между Надеждой и Евгением Гором. Он всегда ездит с нами на фестивали, они исполняют замечательную песню и постоянно на связи», — рассказал Сергей в интервью.
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В прошлом году поклонников успокоила сама Надежда Георгиевна, заявившая, что с Гором у нее все в порядке.

«Мы до сих пор вместе. Никто не расставался. Нас разводили уже сто раз. Говорили, что мы разошлись, кто-то кого-то бросил. Это полная ерунда!» — подчеркнула певица в документальном фильме на МУЗ-ТВ.
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Загородный дом Пугачевой снова выставили на продажу за 152 млн руб
31 марта 2025, 12:15

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Загородный дом звезды Аллы Пугачевой снова выставили на продажу, теперь он стоит 152 миллиона рублей. Как пишет KP.RU, недвижимость принадлежит внуку певицы Никите Преснякову.
Попытки продать имущество начались еще в 2023 году. Тогда цена составляла 225 миллионов рублей, позже объявление сняли, потому что не было покупателей. Весной прошлого года ценник на особняк сильно упал с 225 до 132 миллионов рублей, затем поднялся до 136 миллионов.

Все усилия оказались напрасными, поэтому Пресняков предложил помесячную аренду за два миллиона рублей. По информации с сайтов по продаже недвижимости, текущая цена слишком высокая, ведь такие особняки продают за 120 миллионов.

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#мир
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