Опубликовано первое фото Паши Техника из тайской больницы

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)
Первое фото рэпера Паши Техника из тайской больницы опубликовал Telegram-канал Mash. По информации журналистов, состояние Павла близко к крайней степени тяжести, мужчина без сознания.
По мнению врачей, у артиста пневмония на бактериальной почве. Давление рэпера поддерживают. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Кроме того, отмечены септический шок и полиорганная недостаточность.
Экс-супруга знаменитости Ева Карицкая предполагает, что Техника лечили «не теми» антибиотиками. Авторы Mash пишут, что, по их информации, Павел раньше жаловался на потерю сознания и припадки после запрещенных веществ и алкоголя.
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*Запрещен в РФ
Экс-супруга знаменитости Ева Карицкая предполагает, что Техника лечили «не теми» антибиотиками. Авторы Mash пишут, что, по их информации, Павел раньше жаловался на потерю сознания и припадки после запрещенных веществ и алкоголя.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов