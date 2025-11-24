Стало известно, куда ушли бывшие танцоры Булановой
Бывшие танцоры певицы Татьяны Булановой Максим и Алёна Алалыкины, начали работать с коллективом «Марсель».
Как пишет телеграм-канал Mash, на вчерашнем концерте в Санкт-Петербурге они вновь продемонстрировали свои культовые два прихлопа с тремя притопами, сохранив привычную хореографию.
В «Марселе» журналистам сообщили, что танцоры выступают с ними по дружбе, и в планах — гастроли. Зрители были в восторге от их выступления, и менеджеры группы считают, что им удалось сорвать джекпот.
Третий участник группы, Дмитрий Берегуля, взял небольшой перерыв из-за травмы, но остался с Татьяной. Алалыкины же после инцидента с пьяным дебошем решили прекратить сотрудничество и отправились на поиски более выгодных предложений.
