«Много сакральной энергии»: Певица Катя Лель решилась на опасное восхождение
Певица Катя Лель поделилась деталями предстоящей поездки в Тибет
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала о своих планах на весенний отпуск.
В беседе с Общественной Службой Новостей Екатерина рассказала, что собирается посетить азиатские регионы.
«Меня очень тянет в Тибет. У меня есть грандиозный план — посетить гору Кайлас. Есть много преданий об этом месте, считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору — всё, ты тибетский мудрец», — рассказала Лель.Артистка отправится в поездку в компании близких людей. Чупринина призналась, что не испытывает страха перед восхождением. Она отметила, что её заинтересовал пример Виктории Бони, которая увлекается покорением вершин. Певица добавила, что после первого восхождения появляется желание повторить этот опыт.