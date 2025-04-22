«Много вранья пишут»: Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)
Телеведущая Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
В Москве прошла премия FB «Женщина года». Леру Кудрявцеву заметили на красной дорожке с подругой Катей Гордон. Сначала телеведущая говорила о том, сколько недостоверной информации о ней в Сети. В качестве примера звезда привела ошибочное написание ее фамилии.
Потом журналисты спросили, как знаменитость справляется с трудностями в семье: совсем недавно Лера намекнула на алкоголизм супруга и усталость от происходящего. Однако телеведущая не стала делиться личным.
Кудрявцеву поддержал мужчина, который, вероятно, является представителем телеведущей. Он обратился к журналистам со словами: «А давайте по теме».
Читайте также:
«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам
«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Про тебя вообще много вранья пишут. Никакой задолженности ни у Леры, ни у Игоря Макарова нет», — поддержала Кудрявцеву Гордон.
Потом журналисты спросили, как знаменитость справляется с трудностями в семье: совсем недавно Лера намекнула на алкоголизм супруга и усталость от происходящего. Однако телеведущая не стала делиться личным.
«До свидания!», — отметила она.
Кудрявцеву поддержал мужчина, который, вероятно, является представителем телеведущей. Он обратился к журналистам со словами: «А давайте по теме».
Читайте также:
«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам
«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева