Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой

Елена Аросьева (Кадр из фильма «Под дождём не видно слёз»)
Двенадцатого марта актрисе Елене Аросьевой исполняется 41 год. «Радио 1» вспоминает значимые страницы её жизни.
Поступление в театральный вуз и карьера актрисы
Елена Аросьева (в девичестве Кутырёва) с детства мечтала об актёрской карьере. Первой ступенькой к осуществлению заветной мечты стало поступление в театральную студию Виктора и Эммы Арсеньевых. Это они поддержали Елену и посоветовали ей не отказываться от мечты, а поступать в театральный. Они подготовили любимую ученицу к вступительным экзаменам, и она их не подвела — поступила! Елену приняли и в Школу-студию МХАТ, и в ГИТИС. Девушка выбрала первый вуз — курс Константина Аркадьевича Райкина.
На третьем курсе Елену пригласили в труппу «Сатирикона», в театре она проработала 10 лет.
Елена Аросьева (Кадр из сериала «Улыбка пересмешника»)
Елена Аросьева впервые появилась в кино в 2005 году. Её первые роли были в фильмах «Люба, дети и завод», «Чёрная богиня», «Рублевка Live», «Затмение», «Экстренный вызов», «Проклятый рай».
Известность к актрисе пришла после выхода на экраны сериала «Одна ночь любви», в котором ей удалось весьма убедительно перевоплотиться в дворянку Елену Воронцову.
Также можно отметить её игру в сериале «Улыбка пересмешника». В этой картине Елена исполнила главную роль.
Личная жизнь
С будущим мужем — актёром Дмитрием Аросьевым — актриса познакомилась в 2006 году на съёмках второй части сериала «Моя Пречистенка». Об их первой встрече она вспоминает с теплотой:
«Я играла главную героиню в возрастном промежутке от 30 до 50 лет. Пришлось искать правильную мимику, походку, характерные для зрелого возраста жесты. А Дима играл моего сына. Было очень весело! Помню, Дима и моя сериальная дочка — актриса Наталья Ноздрина — подшучивали: мол, мама наша хорошо сохранилась».
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После съёмок они стали встречаться. Целый год продолжался роман. Елена познакомилась с семьей Дмитрия, которая очень тепло её приняла, и она познакомила возлюбленного со своими родителями. В 2008 году они поженились.
Как сейчас живёт Елена Аросьева
Елена является многодетной мамой — вместе с супругом они воспитывают двух сыновей и дочку.
Последней работой актрисы, по данным сервиса «Кинопоиск», был сериал «Про мою маму и про меня». На данный момент неизвестно, участвует ли Елена в новом кинопроекте или нет.
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