Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прощание с Евгенией ДобровольскойНа прощании с Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова, где она 33 года играла главные роли, собрались все её близкие и родные. Этот день стал не только последним аккордом в жизни выдающейся актрисы, но и моментом объединения её семьи и коллег, которые работали с ней на сцене и в кино.
Четверо отцов её детей появились вскоре после служебных романов, которые произошли во время съемок в кино или репетиций в театре. Актриса поддерживала дружеские отношения с тремя из своих бывших мужей и особенно близко общалась с последним супругом.
Среди присутствующих у гроба были её дети и последний муж Дмитрий Мананников, с которым она развелась два года назад, но осталась в хороших отношениях. Примечательно, что рядом с ними сидела симпатичная брюнетка — родная сестра Евгении, которая, несмотря на хорошие, но не слишком близкие отношения, поддерживала её в трудные времена.
В декабре 2023 года, когда Евгения наконец-то нашла время для обследования после долгих месяцев работы и игнорирования повторяющихся болей в животе, ей поставили страшный диагноз — онкология на последней стадии. Актриса не сдавалась: она начала интенсивное лечение и, несмотря на тяжёлое состояние, выходила на сцену, когда позволяли силы. Последний раз она выступила минувшим летом.
Её дети — 38-летний Степан от первого мужа Вячеслава Баранова, 33-летний Николай от брака с Михаилом Ефремовым, 21-летний Ян от отношений с Ярославом Бойко и 15-летняя Анастасия от четвёртого брака с Дмитрием Мананниковым — стали опорой для матери в последние месяцы её жизни.
Болезнь АльцгеймераОдной из последних ролей Добровольской стала работа в фильме «Время года зима», режиссерский дебют Светланы Устиновой, коллеги по МХТ. В этом фильме Добровольская сыграла 56-летнюю женщину, страдающую от болезни Альцгеймера, которая сама не осознавала своей трагической участи и была уверена, что у неё рак мозга. Для того чтобы достоверно передать состояние своей героини, актриса погружалась в атмосферу психиатрической больницы, общаясь с врачами и изучая особенности заболевания.
За несколько месяцев до того, как Евгения узнала о своей болезни, она дала интервью, которое стало последним. В этом разговоре актриса открыто делилась переживаниями о роли тяжело больной женщины и неожиданно разоткровенничалась о своей жизни.
«У меня четверо детей, и я иногда говорю им — наверное, вы меня поймете, только когда я умру. Слишком много забот наваливается, и я, бывает, спрашиваю — ну а если меня не станет, вы же как-то будете жить? Почему же вы сейчас не даете мне вздохнуть?», — делилась она.
Эти слова, произнесенные с легкой иронией — «смеется», — оказались пророческими.
Всю свою жизнь Евгения рассчитывала только на себя: она самостоятельно обеспечивала своих детей и создавала для них уютное жилье. Последний год актриса боролась за свою жизнь с отчаянным оптимизмом, проходя лечение и надеясь на лучшее. Однако в ноябре её состояние ухудшилось. В декабре к ней в Лондон приехал старший сын Степан с женой и трёхлетним сыном Даниилом, чтобы поддержать маму в эти трудные времена.
Надежный помощникСтепан всегда был её опорой. Она считала его надежным помощником, который заботится о своих братьях и сестре, даже контролируя младших на расстоянии. Степан стал главой семьи, будучи близким с Яном и Настей, а также поддерживая хорошие отношения с Николаем, хоть и редко из-за различий в характерах и интересах.
Евгения гордилась Степаном, который успешно окончил лицей при РГГУ, финансовый факультет Плехановского университета и получил международный диплом в Сорбонне. В последние 12 лет он жил в Лондоне, занимаясь бизнесом и инвестициями.
Николай Ефремов, напротив, не блистал в учебе, но закончил актерский факультет ГИТИСа. Его родители часто приглашали его участвовать в своих проектах. Евгения выражала беспокойство по поводу его неустроенности в профессии и пагубных привычек, унаследованных от Михаила Ефремова.
«Это просто чума какая-то, как это все повторяется. Наверное, это проблемы генов», — делилась она.
Николай сталкивался с трудностями — он выпивал и полтора года назад выпал с балкона своей квартиры, восстанавливаясь после перелома таза с помощью матери. Сейчас он не работает, но обещал начать снова. Евгения также поддерживала его семью и пятилетнюю дочь Аллу.
Младший сын Ян Бойко учится на актерском факультете театрального училища, а 15-летняя дочь Анастасия Мананникова — школьница. В детстве Настя занималась балетом, и благодаря своевременному лечению её проблемы с тазобедренным суставом были решены. Девочка была очень близка с матерью и много общалась с отцом. После развода Настя живет с папой Дмитрием Мананниковым в квартире матери в центре Москвы. Евгения знала, что он хороший отец и была спокойна за дочь. Когда актрисе поставили тяжелый диагноз, Дмитрий взял на себя заботу о Насте.
Евгения Добровольская оставила завещание, в котором распределила своё имущество между детьми: дом в Подмосковье и две квартиры в Москве.
Здоровье и долголетие передаются по наследствуЕвгения Добровольская покинула этот мир в столичной клинике, всего через несколько дней после того, как отпраздновала своё 60-летие в кругу коллег и близких. Этот юбилей стал для неё особенным моментом, несмотря на тяжёлую болезнь, которая подстерегала её. У Евгении была особая связь с матерью, которая ушла из жизни слишком рано, также страдая от серьезного недуга. Актриса всегда верила, что здоровье и долголетие передаются по наследству.
«Если бы моя мама не заболела, она бы долго оставалась молодой», — говорила она, полная надежд на собственное долголетие.
Евгения следила за собой и использовала все доступные методы для поддержания красоты и здоровья.
«Раз в год я позволяю себе сделать обкалывания витаминами и гиалуроновой кислотой. Но не более — мне хочется стариться достойно».
Это стремление к гармонии с собой отражало её жизненные принципы и отношение к возрасту. К сожалению, судьба распорядилась иначе.
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