Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

20 января актрисе и телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. Ее близкая подруга Мария Погребняк поздравила Олю с этим событием из своего отпуска на Маврикии. В своем поздравлении модель высказалась о будущем муже Бузовой и о ребенке, который у них появится.