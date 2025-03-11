Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»

Гитана Баталова, вдова легендарного Алексея Баталова, ослепла от стресса, вызванного махинациями юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной по добыче наследства и средств семьи актера. В этом году ей исполняется 90 лет, и на старости лет Баталова пережила тяжелое время, борясь против потери имущества. Последними новостями о своей жизни Гитана поделилась в разговоре с aif.ru.