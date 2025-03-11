Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)
Модель Алеся Кафельникова спокойно отмахнулась от хейта в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Недавно она блистала на подиуме, чтобы показать очередной бренд, но фанаты первым делом заметили ее новые формы, вызвавшие бурю споров. Девушка объяснила ситуацию с внешностью в соцсетях, не теряя уверенности в себе.
На показе известного бренда Кафельникова вернулась после перерыва, но ее грудь, ставшая похожей на «два шарика», по мнению фанатов, изменилась радикально. Пользователи недоумевали, зачем модели понадобилась операция, да еще с таким спорным результатом.
Алеся ответила, что после месяцев кормления ребенка грудь не восстановилась сама, что подтолкнуло к решению обратиться к врачебному вмешательству.
Звезда не скрывала планов на операцию еще во время беременности, но скорость решения удивила многих. Сейчас она снова вся в делах — путешествует по миру ради съемок, взяв с собой дочь Киару или оставляя ее с отцом, бизнесменом Георгием Петришиным. Ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Когда Алеся в России, то живет в Москве.
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Алеся ответила, что после месяцев кормления ребенка грудь не восстановилась сама, что подтолкнуло к решению обратиться к врачебному вмешательству.
Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)
«Я кормила ребенка грудью семь месяцев, наверное, поэтому самостоятельно она не восстановилась», — сказала Кафельникова, ничуть не жалея о результате пластики.Рождения дочки и начала родов Кафельникова ждала без страха. Ей очень хотелось пополнения в семье и она была уверена, что боль не станет слишком сильным шоком.
Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)
Звезда не скрывала планов на операцию еще во время беременности, но скорость решения удивила многих. Сейчас она снова вся в делах — путешествует по миру ради съемок, взяв с собой дочь Киару или оставляя ее с отцом, бизнесменом Георгием Петришиным. Ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Когда Алеся в России, то живет в Москве.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева