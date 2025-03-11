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Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»

Алеся Кафельникова ответила на хейт в соцсетях после «неудачной» пластики груди
Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Модель Алеся Кафельникова спокойно отмахнулась от хейта в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Недавно она блистала на подиуме, чтобы показать очередной бренд, но фанаты первым делом заметили ее новые формы, вызвавшие бурю споров. Девушка объяснила ситуацию с внешностью в соцсетях, не теряя уверенности в себе.
На показе известного бренда Кафельникова вернулась после перерыва, но ее грудь, ставшая похожей на «два шарика», по мнению фанатов, изменилась радикально. Пользователи недоумевали, зачем модели понадобилась операция, да еще с таким спорным результатом.

Алеся ответила, что после месяцев кормления ребенка грудь не восстановилась сама, что подтолкнуло к решению обратиться к врачебному вмешательству.

Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев, наверное, поэтому самостоятельно она не восстановилась», — сказала Кафельникова, ничуть не жалея о результате пластики.
Рождения дочки и начала родов Кафельникова ждала без страха. Ей очень хотелось пополнения в семье и она была уверена, что боль не станет слишком сильным шоком.

Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Звезда не скрывала планов на операцию еще во время беременности, но скорость решения удивила многих. Сейчас она снова вся в делах — путешествует по миру ради съемок, взяв с собой дочь Киару или оставляя ее с отцом, бизнесменом Георгием Петришиным. Ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Когда Алеся в России, то живет в Москве.

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«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея
Вдова Баталова Гитана дала интервью про слепоту от стресса после дел о недвижимости
11 марта 2025, 03:27

Гитана Леонтенко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Гитана Баталова, вдова легендарного Алексея Баталова, ослепла от стресса, вызванного махинациями юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной по добыче наследства и средств семьи актера. В этом году ей исполняется 90 лет, и на старости лет Баталова пережила тяжелое время, борясь против потери имущества. Последними новостями о своей жизни Гитана поделилась в разговоре с aif.ru.
Гитана Аркадьевна рассказала, что живет в московской квартире в центре, но здоровье подвело — из-за нервов пропало зрение.

«Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — призналась Гитана.
Однако в помощи она не нуждается и даже готова сама поддерживать других, хваля силу русских женщин.

«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
Стресс вдове принесли Цивин и Дрожжина, пара, что годами обхаживала пожилых звезд. Они втерлись в доверие к семье Баталова, утверждая, что Алексей просил их заботиться о жене и дочери. После его смерти в 2019 году начались суды — Цивин сдавал квартиру в Самотечном переулке, забирая деньги за чужую собственность, и пытался присвоить дом в Переделкине.

Гитана опровергла их слова о «честности» и подтвердила обман с попыткой забрать недвижимость, а следствие доказало подделку ее подписи в некоторых документах.

«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино
«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино
Разбирательства тянулись пять лет. В мае 2023 года суд приговорил Цивина к пяти годам тюрьмы, нотариуса Бублия, причастного к афере, — к такому же сроку, а Дрожжину — к четырем годам условно. Дом в Переделкине вернули дочке Алексея Баталова Марии, но Гитана до сих пор ощущает последствия обмана.

«Как дочка Маша? Она написала книгу, у неё также всё хорошо. Ей помогает сиделка, которую мы наняли», — добавила вдова Алексея Баталова, отвечая на вопрос о своей дочке с ДЦП.
Марии уже 57 лет, печальный диагноз ей был поставлен при рождении. Несмотря на то, что она была вынуждена провести всю жизнь в инвалидном кресле, та старательно искала свое место в жизни. Выучившись на сценариста, она стала писательницей — отец Алексей очень любил дочку, называя ее своей отрадой.

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«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино
10 марта 2025, 21:19

Мэттью Макконахи (Фото: Инстаграм* @officiallymcconaughey)

Голливудский актер Мэттью Макконахи вернулся к съемкам в кино после перерыва в шесть лет, сообщило издание Variety.
Отмечалось, в первый съемочный день фильма «Соперники Амазиа Кинга» 55-летний актер пришел на площадку, поднял руку и спросил: «Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?».

Мэттью объяснил, что не шутил, он правда чувствовал себя неловко, ведь он возвращается на экран после шестилетнего перерыва.

«Я вспомнил, что актерство для меня — это отдых, а под ним я подразумеваю, что когда я выступаю, то сосредотачиваюсь исключительно на этом», — уточнил Макконахи.

Артист поделился, что картина режиссера Эндрю Паттерсона впечатлила ему оригинальностью и атмосферой.

«Эта группа людей на юго-востоке Оклахомы, где происходит действие фильма, знает конституцию, правила, по которым живут местные, и они не ищут одобрения со стороны остального мира и не добиваются его. Я их понимаю», — откровенничал Мэттью.

Премьера фильма пройдет на кинофестивале SXSW в марте 2025 года.

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«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
10 марта 2025, 20:39

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, как развивались его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Телеканал «Москва 24» процитировал исполнителя.
Оказалось, что Мизулина и Дронов познакомились 13 июня 2023 года.

«Мы дружим и делаем одно дело. Зачастую встречаемся в командировках», — обратил внимание SHAMAN.

Ярослав подчеркнул, что и Екатерина, и он выступают перед молодыми людьми. В некоторых турах они пересекались.

«Мы часто встречались и общались», — откровенничал певец.

Напомним, что 9 марта в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом. В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Потом певец заявил, что он и глава «Лиги безопасного интернета» находятся в отношениях. После этих слов влюбленные поцеловались. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».

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«Я в шоке»: Алена Водонаева попала в больницу из-за испорченного паркета
10 марта 2025, 20:20

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Алена Водонаева столкнулась с бытовыми проблемами в одной из своих квартир. В итоге знаменитости пришлось обратиться в больницу из-за проблем с дыханием, сообщила она в своем блоге.
Водонаева поделилась, что представитель газовой компании во время плановой проверки задел трубу с горячей водой. В жилище звезды произошел потоп, из-за чего испортился дорогостоящий паркет. Пострадали и соседи Алены снизу.

Экс-участница «Дома 2» пыталась спасти поврежденный паркет. Газовая компания привезла Волонаевой тепловую пушку — ее необходимо включать при закрытых окнах. Алена, на всякий случай, в этот момент находилась в квартире в целях безопасности, так как в ее доме газовые трубы.

Последствия от работающей пушки появились утром: телеведущая начала испытывать проблемы с дыханием. Самочувствие Алены так ухудшилось, что ей пришлось обратиться к медикам.

Водонаева провела полдня в больнице. Женщине прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции.

«Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего», — написала Алена.

Помимо прочего, звезда предположила, что электронный прибор не поможет высушить паркет, так как под ним много воды.

А подписчики посоветовали Водонаевой бросить эту затею и побеспокоиться о здоровье.

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«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым
Психолог Кардиакос: Киркоров яркими образами доказывает отцу, что состоялся
10 марта 2025, 19:10

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Певца, актёра театра, кино, телевидения, музыкального продюсера и телеведущего Филиппа Киркорова называют королем эстрады. Больше 30 лет он собирает огромные концертные залы и, кроме знаменитых хитов, удивляет зрителей своими экстравагантными нарядами и атрибутами роскоши. Откуда у Киркорова «королевская кровь», и оправдано ли это?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что Филиппу Киркорову по всем внешним и внутренним признакам соответствует статус короля эстрады.

Рост и скверный характер


По словам Кардиакос, высокие люди априори обладают лидерскими качествами, потому что всегда находятся выше остальных.

«На него будет чаще обращен первый взор, его проще выделить из толпы. Их «виден всем» становится качественной жизненной составляющей. Высокие люди обладают нарциссизмом, с которым умеют справляться, умеют обрамлять, как бриллиант, свои лидерские качества. Они многого достигают, занимают высокие посты и статусы. Он как бы виден всем, важен и полезен», — пояснила эксперт.

Однако, в этом есть некоторый нюанс — скверность характера и чрезмерная любовь к власти.

«Скверный характер могут позволить себе только очень важные люди», — сказала психолог.

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Цирковое прошлое


Психолог подчеркнула, что не каждый «разукрашенный артист» будет смотреться органично, однако для Киркорову эта яркость и неординарность к лицу.

«У Филиппа бабушка работала в цирке. То есть он с детства наблюдал за этим и впитывал некое величие, которое получает цирковой артист, когда выходит на сцену, когда ему аплодируют, когда он может позволить себе яркие, броские наряды, что еще больше подчеркивает значимость. Для Филиппа это еще тогда стало нормой, он этим восхищался», — объяснила эксперт.

Борьба с отцом


«У Филиппа достаточно известный папа, и он на его фоне борется за статус, чтобы тоже сиять и блистать. То есть через это добивается внимания родителя, что является внутренней попыткой доказать, что он состоялся», — прокомментировала специалист.
Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Она добавила, что это желание доказать свою состоятельность помогает подкреплять Киркорову образ короля эстрады.

Нарциссизм и талант


Статус короля эстрады, по мнению психолога, певец заслуживает за свои ухоженность и стиль.

«Он как будто продолжает нести в себе нечто королевское: ухоженный, яркий, красивый, стильный, статусный мужчина. И рост, и наряд, и умение за собой следить — это нарциссические компоненты. Поэтому ему очень важно получать восхищение, повышать ставки, быть лучше. Но этот нарциссизм подкрепляет еще и талант подкрепляет», — отметила Кардиакос.


Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Иерархия в отношениях с детьми


«Дети для Филиппа как некое продолжение себя. Это говорит в том числе и о том, что ему сложно быть разделенным, уделять внимание партнеру. А детей можно направлять. То есть у нас в иерархии родители по статусу выше. И здесь дети как возможность продолжить то, что он делает — чтобы в будущем восхищались его наследниками», — заключила Анастасия.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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