Модель Анастасия Решетова ждет второго ребенка
30-летняя модель Анастасия Решетова беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».
Знаменитость снялась для обложки с округлившимся животом, а также опубликовала фото в личном блоге. Пока неизвестно, кто родится — мальчик или девочка, но сама Анастасия открыто радуется своему положению. Сейчас она получает множество поздравлений от подписчиков в соцсетях.
В январе этого года Решетова получила предложение руки и сердца от Владислава Абрамяна. Однако брак пара пока не заключила.
Стоит отметить, что у модели уже есть сын Ратмир от бывшего возлюбленного, рэпера Тимати. Напомним, они расстались в 2020 году, не оформив свои отношения официально.
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