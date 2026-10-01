Модель Анастасия Решетова ждет второго ребенка

01 октября 2026, 13:04

Анастасия Решетова (Фото: Инстаграм** @a.reshetova)

30-летняя модель Анастасия Решетова беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».