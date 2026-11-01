Шоу Шакиры у пирамид перенесли во второй раз: российские фанаты рискуют потерять деньги
Повторный перенос концерта Шакиры в Египте может обернуться для российских поклонников серьёзными финансовыми потерями. Некоторые зрители уже купили билеты, оплатили перелёты и забронировали гостиницы. При этом часть расходов вернуть не получится. Об этом сообщает SHOT.
По данным издания, одна из организаторов поездки собрала группу из 36 туристов и двух координаторов. Только на концертные билеты участники потратили около 1,2 миллиона рублей. Дополнительно пришлось оплатить авиабилеты и проживание.
С финансовыми трудностями могут столкнуться и другие россияне, которые заранее приобрели пакетные туры, забронировали отели и купили невозвратные билеты на самолёт. В общей сложности потери российских фанатов могут превысить 2 миллиона рублей.
Стоимость самого доступного билета в танцевальную зону составляла около 14 тысяч рублей. У российских продавцов цены были значительно выше: билеты в обычные категории предлагали от 34 тысяч рублей, VIP-места — от 48,5 тысячи, а проход в Golden Circle — от 50,5 тысячи рублей.
Изначально выступление Шакиры у египетских пирамид должно было состояться 28 ноября, однако его перенесли на 2 апреля 2027 года. В качестве причины организаторы назвали «обстоятельства в регионе». Это уже второй перенос шоу.
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