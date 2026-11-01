Шоу Шакиры у пирамид перенесли во второй раз: российские фанаты рискуют потерять деньги

01 ноября 2026, 13:53

Перенос концерта Шакиры в Египте грозит россиянам потерей 2 млн рублей

Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Повторный перенос концерта Шакиры в Египте может обернуться для российских поклонников серьёзными финансовыми потерями. Некоторые зрители уже купили билеты, оплатили перелёты и забронировали гостиницы. При этом часть расходов вернуть не получится. Об этом сообщает SHOT.