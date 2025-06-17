«Еду красиво...В платье»: Анастасия Волочкова показала любимый лимузин
Анастасия Волочкова опубликовала фото с лимузином
Балерина Анастасия Волочкова показала любимый лимузин со всех ракурсов в личном блоге.
«Люблю я белый цвет. Люблю все светлое и лимузины тоже», — отметила звезда.
Интерьер роскошного транспортного средства с белым диваном и креслами за счет подсветки кажется розовым. Еще в баре автомобиля присутствуют красная и зеленая световые полосы.
Волочкова опубликовала фотографию, на которой она сидит внутри лимузина. Балерина позировала в «золотом» платье и смотрела в объектив камеры.
«Еду красиво...В платье», — подписала публикацию знаменитость.
Затем звезда выложила снимок рядом роскошным транспортным средством. Она стояла возле лимузина с открытой дверью — будто только что из него вышла.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что никто не сможет запретить ей выкладывать свои фотографии с отдыха с разными ухажерами.
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