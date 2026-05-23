«Мое служение»: Сын Трампа снова женился

23 мая 2026, 11:25

TMZ: сын Трампа Дональд женился на Беттине Андерсон во Флориде

Дональд Трамп-младший и его избранница Беттина Андерсон поженились в резиденции сестры невесты во Флориде, опередив запланированное на предстоящие выходные бракосочетание на Багамах. Об этом сообщает TMZ.





Церемония прошла в доме Кристины Андерсон-Макферсон. Провел мероприятие адвокат семьи Трампов. Торжество носило камерный характер — на нем присутствовали только самые близкие. Сам президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что сожалеет о невозможности присутствовать на свадьбе сына.





«Мне очень хотелось быть рядом с моим сыном и новой невесткой, Беттиной. Тем не менее, государственные обязанности и мое служение США не оставляют мне такой возможности», — говорится в посте.