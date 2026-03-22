«Так получилось»: Звезда фильма «Приключения Электроника» женился в шестой раз

22 марта 2026, 18:19

Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в шестой раз

Владимир Торсуев (Фото: кадр из сериала «Точки опоры»)

Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вступил в брак в шестой раз. Как сообщает издание «КП», 59-летний артист заключил брак с женщиной, которая ранее уже была его супругой.





Торсуев официально зарегистрировал отношения с Лилией, уроженкой Украины, которая работает врачом.

«Я женился в шестой раз, но снова на Лилии. Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга — гражданка Украины, у неё там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и всё у нас замечательно», — рассказал Владимир.