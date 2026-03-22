«Так получилось»: Звезда фильма «Приключения Электроника» женился в шестой раз
Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вступил в брак в шестой раз. Как сообщает издание «КП», 59-летний артист заключил брак с женщиной, которая ранее уже была его супругой.
Торсуев официально зарегистрировал отношения с Лилией, уроженкой Украины, которая работает врачом.
«Я женился в шестой раз, но снова на Лилии. Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга — гражданка Украины, у неё там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и всё у нас замечательно», — рассказал Владимир.Первый брак артиста оказался поспешным: он решил жениться, потому что его брат уже заключил союз. Со второй женой Торсуев прожил недолго и считает, что она его приворожила. Третьей супругой стала эмигрантка из Одессы, которая жила в США. Четвёртую жену актёр добивался десять лет, но сохранить отношения в браке им не удалось.