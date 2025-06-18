«Мое тело — мое дело»: Аврора Киба резко отреагировала на критику за ее роман с Григорием Лепсом
Аврора Киба резко отреагировала на критику за ее роман с Григорием Лепсом
Одним из самых обсуждаемых романов в российском шоу-бизнесе стали отношения 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой. Для многих остается загадкой, что именно связывают пару, ведь разница в возрасте превышает 40 лет.
Очередной скандал связанный с романом Лепса и Кибы произошел в проекте «Мастер игры» на телеканале ТНТ. На шоу ей был задан провокационный вопрос, на который Аврора резко отреагировала.
«Тебе не стыдно встречаться с человеком, который на 40 лет старше тебя? Зачем тебе это нужно?», — поинтересовались у девушки.
Киба возмутилась от такой прямолинейности и сначала не смогла дать достойный отпор.
«Я уже двести раз отвечала», — сказала Аврора.
Филипп Киркоров решил вступить в диалог и добиться от Кибы достойного ответа. Девушка не стала разглагольствовать и сказала кратко:
«Мое тело — мое дело. Какие-то еще вопросы?».
Другие игроки аплодисментами отреагировали на такой ответ избранницы Лепса.