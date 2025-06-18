«Мое тело — мое дело»: Аврора Киба резко отреагировала на критику за ее роман с Григорием Лепсом

18 июня 2025, 00:50

Аврора Киба резко отреагировала на критику за ее роман с Григорием Лепсом

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Одним из самых обсуждаемых романов в российском шоу-бизнесе стали отношения 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой. Для многих остается загадкой, что именно связывают пару, ведь разница в возрасте превышает 40 лет.





Очередной скандал связанный с романом Лепса и Кибы произошел в проекте «Мастер игры» на телеканале ТНТ. На шоу ей был задан провокационный вопрос, на который Аврора резко отреагировала.





«Тебе не стыдно встречаться с человеком, который на 40 лет старше тебя? Зачем тебе это нужно?», — поинтересовались у девушки.

«Я уже двести раз отвечала», — сказала Аврора.

«Мое тело — мое дело. Какие-то еще вопросы?».