Писательница Дарья Донцова высказалась о наследниках: «Мы словно поменялись ролями»

17 июня 2025, 22:31

Писательница Дарья Донцова призналась, что дети и внуки помогают ей

Дарья Донцова (Фото: Телеграм @dontsovaofficial)

73-летняя писательница Дарья Донцова высказалась о детях и внуках в беседе с изданием «Леди Mail».





Автор огромного количества детективов призналась, что получает помощь от своих родственников.





«Мы словно поменялись ролями с детьми и внуками, когда-то я им помогала, теперь — они мне», — подчеркнула звезда.

«Что сделано, то сделано, что не сделано, то не сделано. В пять лет мой старший сын Аркаша, когда ему велели идти чистить зубы, а потом идти спать, задавал всегда вопрос: «А смысел действия?» Именно так говорил, не смысл, а смысел. Нельзя изменить то, что уже случилось», — откровенничала Донцова.