Писательница Дарья Донцова высказалась о наследниках: «Мы словно поменялись ролями»
Писательница Дарья Донцова призналась, что дети и внуки помогают ей
73-летняя писательница Дарья Донцова высказалась о детях и внуках в беседе с изданием «Леди Mail».
Автор огромного количества детективов призналась, что получает помощь от своих родственников.
«Мы словно поменялись ролями с детьми и внуками, когда-то я им помогала, теперь — они мне», — подчеркнула звезда.
Донцова отмечала, что ее дети уже давно успели состояться в жизни, но не зависят от нее в финансовом плане и нередко делают звездной маме подарки.
Дарья уточнила, что живет активной жизнью, трудится, два раза в неделю тренируется и, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя на 25 лет.
«Что сделано, то сделано, что не сделано, то не сделано. В пять лет мой старший сын Аркаша, когда ему велели идти чистить зубы, а потом идти спать, задавал всегда вопрос: «А смысел действия?» Именно так говорил, не смысл, а смысел. Нельзя изменить то, что уже случилось», — откровенничала Донцова.