В Израиле военные забрали пикап у жены Андрея Макаревича*

Фото: iStock/Олег Копьев

Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у последней жены рок-музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Об этом рассказала последняя в своих соцсетях.



Как рассказала Кляйн автомобиль забрали для военных нужд. Сам Макаревич* находится на гастролях в Европе.

Напомним, что музыкант осудил начало специальной военной операции на Украине и отменил концерты в России. Сейчас Макаревич* проживает в Израиле на постоянной основе и регулярно жалуется на жизнь в эмиграции. Музыкант жаловался на плохой уровень сервиса и почту в стране, которая потеряла его посылку.

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Иван Мусатов

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