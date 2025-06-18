В Израиле военные забрали пикап у жены Андрея Макаревича*
Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у последней жены рок-музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Об этом рассказала последняя в своих соцсетях.
Как рассказала Кляйн автомобиль забрали для военных нужд. Сам Макаревич* находится на гастролях в Европе.
Напомним, что музыкант осудил начало специальной военной операции на Украине и отменил концерты в России. Сейчас Макаревич* проживает в Израиле на постоянной основе и регулярно жалуется на жизнь в эмиграции. Музыкант жаловался на плохой уровень сервиса и почту в стране, которая потеряла его посылку.
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