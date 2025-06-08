«С треском»: Жена Джигана едва не опозорилась на Премии «МУЗ-ТВ 2025»
На Оксане Самойловой лопнуло платье на Премии «МУЗ-ТВ 2025»
Жена репера Джигана Оксана Самойлова рассказала о неприятности, которая едва не произошла с ней на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Модель в своём блоге рассказала что у её узкого наряда возникли «проблемы».
На прошедшей торжественной церемонии 37-летняя супруга российского музыканта Джигана блистала в корсетном облегающем платье светло-серого оттенка. Однако наряд, украшенный стразами прямо на красной дорожке внезапно разошёлся по шву в районе ягодиц. Всё это произошло под прицелами камер.
«Случилось непредвиденное. Хорошо, что это был конец вечера, но больше я не смогу пойти в зал, потому что это эпик фейл», — пожаловалась Самойлова.Модель позже призналась, что после конфуза с платьем она на протяжении всего вечера не выходила из гримёрки своего мужа.
Ранее сообщалось, как Джиган опозорился перед фотографами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ».
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