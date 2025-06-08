Жасмин «выгуляла» сумочку стоимостью более 1,6 миллионов рублей

08 июня 2025, 19:23

Певица Жасмин похвасталась необычной сумочкой

Жасмин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица посетила престижное соревнование по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, где блистала в скромном образе с дорогим аксессуаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».