Жасмин «выгуляла» сумочку стоимостью более 1,6 миллионов рублей
Певица посетила престижное соревнование по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, где блистала в скромном образе с дорогим аксессуаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для ежегодного торжественного события российская певица выбрала достаточно деловой образ — салатовый пиджак-оверсайз и белые брюки. Однако в сдержанном образе Жасмин выделялась её красная сумочка. Журналисты, приметив броскую вещь тут же выяснили, что сумка артистки это дизайнерское произведение от HERMES Kelly.
Стоимость такого аксессуара оценивается в 1,6 миллиона рублей, а сумки данного производителя пользуются большой популярностью среди российского шоу-бизнеса.
Жасмин пояснила, что она не является коллекционером, а дорогостоящая сумка лишь подошла к её образу. Певица добавила, что модным брендам нужно задуматься, о том, какую покупательницу они потеряли, уйдя из России.
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