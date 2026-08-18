Новосибирский продюсер высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в России
Продюсер Турцев: оценивать Канье Уэста только через ярлык «нациста»* некорректно
Оценивать Канье Уэста только через ярлык «нациста»* некорректно. Такое мнение выразил новосибирский продюсер Юрий Турцев и основатель местного музыкального лейбла Soul Rhyme Label.
17 августа argumenti.ru сообщили, что американский рэпер выступит в Санкт-Петербурге в октябре 2026 года. Концерты пройдут на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. По словам организаторов выступления, на выступлениях ожидается до 160 тысяч зрителей.
«Музыкант является рэпером, продюсером, дизайнером и предпринимателем. В творчестве артиста сочетаются элементы рэпа, соула, поп-музыки, электронной музыки, инди-рока и госпела», — сообщает издание.
При этом Уэст также известен неоднократным обращением к нацистской тематике* в своем творчестве и публичных высказываниях, в том числе артист положительно отзывался об Адольфе Гитлере. Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск не стал оправдывать спорное поведение рэпера, отметив, что такие факты игнорировать нельзя.
«Провокация может быть частью творчества, но и использование нацистской символики может вызвать определенные последствия. Тем не менее я бы не навешивал на этого артиста однозначный ярлык нациста*. Взгляды Канье Уэста можно интерпретировать по-разному», — считает продюсер.