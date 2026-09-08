Могила в рекламе спрея для волос: бренд Анастасии Мироновой оказался в центре скандала

08 сентября 2026, 17:23

Сеть возмутила реклама бренда блогера Анастасии Мироновой с жуткой могилой

Анастасия Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Пользователей Сети шокировала новая рекламная подборка бренда Анастасии Мироновой Predubezhdai. Среди снимков со спреем для волос оказался объект, который внешне напоминает детскую могилу. Об этом сообщает StarHit.