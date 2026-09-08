Могила в рекламе спрея для волос: бренд Анастасии Мироновой оказался в центре скандала
Пользователей Сети шокировала новая рекламная подборка бренда Анастасии Мироновой Predubezhdai. Среди снимков со спреем для волос оказался объект, который внешне напоминает детскую могилу. Об этом сообщает StarHit.
Необычный креатив вызвал бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи сочли такую подачу слишком провокационной и заявили, что подобные темы неуместно использовать в маркетинге косметических средств.
Некоторые и вовсе призвали «отменить» как сам бренд, так и его основательницу. В Сети считают, что в стремлении выделиться и сделать рекламу максимально эпатажной команда Predubezhdai перешла границу допустимого.
При этом остается вопросом, какой именно смысл создатели вкладывали в этот визуальный образ и действительно ли речь идет о намеренной отсылке к могиле. Официальных объяснений по поводу спорного кадра пока не прозвучало.
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