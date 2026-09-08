«Психологически не понимаю, как я это выдержала»: Настя Каменских рассказала об ЭКО
Певица Настя Каменских призналась, что не может иметь детей
Настя Каменских откровенно рассказала в интервью Катерине Гордеевой** о попытках стать мамой. Певица призналась, что несколько раз проходила процедуры, однако забеременеть ей так и не удалось.
По словам артистки, она сделала четыре попытки ЭКО и пять инсеминаций. После этого Каменских решила остановиться и принять ситуацию.
«Я не могу иметь детей и я не хочу их иметь. Естественно, так было не всегда. И мне казалось, что я неполноценная женщина, если нет детей… У нас не получалось, я обратилась к специалистам. Я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно, чтобы понять… Честно говоря, психологически, как я это выдержала, сейчас не понимаю», — поделилась Настя.Певица отметила, что раньше отсутствие детей воспринимала болезненно и даже связывала материнство с ощущением собственной полноценности. Однако спустя годы и после множества попыток ее отношение к этому вопросу изменилось.
Сейчас Каменских говорит об этом открыто и признается, что больше не хочет иметь детей. Для артистки это стало результатом непростого личного пути, который включал не только медицинские процедуры, но и серьезную психологическую нагрузку.