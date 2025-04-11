Разгульный образ жизни: что известно о молодой любовнице Михаила Ефремова и как Дарья Белоусова «буквально его соблазнила»

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Актриса театра «Современник» Дарья Белоусова около года встречалась с Михаилом Ефремовым. По словам соседей и хозяйки квартиры, пара жила на съемной жилплощади, которая впоследствии стала убежищем актера после трагической аварии.
Арест Ефремова стал серьезным ударом для Белоусовой. Она практически исчезла из соцсетей, а на редких фото выглядела сильно уставшей. Некоторые винили Дарью в том, что именно рядом с ней актер окончательно потерял контроль над собой — мол, пара вела разгульный образ жизни, и это устраивало обоих. Свидетели их романа рассказывали, что именно Белоусова активно добивалась Ефремова — писала ему стихи, уделяла много внимания и, как выразился один источник, «буквально соблазнила его».
Последние пять лет были тяжелыми не только для осужденного на 7,5 лет Михаила Ефремова, но и для Дарьи. Около года назад начали появляться слухи о возможном УДО для актера, и к осени 2024 года стало ясно: серьезно больной Ефремов, скорее всего, выйдет раньше срока. Примерно в это же время Белоусова снова стала активно вести соцсети — вместо мрачных постов появились бодрые и жизнерадостные публикации. Особенно выделилось одно видео, где Дарья, приглашенная на кулинарное шоу, смеялась и не стеснялась в выражениях. А 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу.
Дарья Белоусова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Именно авария, ставшая роковой для его карьеры, и раскрыла роман с молодой актрисой. Сначала в кадрах с места ДТП заметили актера Ивана Стебунова, и его начали обвинять в причастности. Позже он пояснил, что на место его вызвала Дарья Белоусова, рассказав о беде с Ефремовым. Тем самым он подтвердил слухи об их связи.
Журналисты также нашли хозяйку квартиры в Казарменном переулке, где жили Белоусова и Ефремов. По ее словам, она часто видела Дарью с пожилым мужчиной, который едва держался на ногах. Женщина была удивлена разницей в возрасте и отмечала, что, хоть актер и талантлив, он был глубоко зависим от алкоголя.
Когда пара съехала, хозяйка столкнулась с неприятными последствиями: стойкий запах, сломанный унитаз и прожжённые от окурков поверхности. Ущерб она оценила в 365 тысяч рублей.
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Последние пять лет были тяжелыми не только для осужденного на 7,5 лет Михаила Ефремова, но и для Дарьи. Около года назад начали появляться слухи о возможном УДО для актера, и к осени 2024 года стало ясно: серьезно больной Ефремов, скорее всего, выйдет раньше срока. Примерно в это же время Белоусова снова стала активно вести соцсети — вместо мрачных постов появились бодрые и жизнерадостные публикации. Особенно выделилось одно видео, где Дарья, приглашенная на кулинарное шоу, смеялась и не стеснялась в выражениях. А 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу.
Именно авария, ставшая роковой для его карьеры, и раскрыла роман с молодой актрисой. Сначала в кадрах с места ДТП заметили актера Ивана Стебунова, и его начали обвинять в причастности. Позже он пояснил, что на место его вызвала Дарья Белоусова, рассказав о беде с Ефремовым. Тем самым он подтвердил слухи об их связи.
Журналисты также нашли хозяйку квартиры в Казарменном переулке, где жили Белоусова и Ефремов. По ее словам, она часто видела Дарью с пожилым мужчиной, который едва держался на ногах. Женщина была удивлена разницей в возрасте и отмечала, что, хоть актер и талантлив, он был глубоко зависим от алкоголя.
«Квартира сдавалась с 1 декабря, а 8 января я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто… Я думала, это разовая акция, но потом от соседей знала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе» – вспоминала хозяйка квартиры.
Когда пара съехала, хозяйка столкнулась с неприятными последствиями: стойкий запах, сломанный унитаз и прожжённые от окурков поверхности. Ущерб она оценила в 365 тысяч рублей.
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Дарья Филинова