«Могу быть настоящей мегерой»: Екатерина Климова рассказала, как воспитывает детей

28 октября 2026, 11:56

Актриса Екатерина Климова призналась, что иногда срывается на детей

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)

Екатерина Климова откровенно рассказала о непростых моментах в воспитании детей. В разговоре с Натальей Подольской в подкасте «Ваша Наташа» актриса призналась, что иногда теряет самообладание и может повысить голос на наследников. По словам звезды, близкие хорошо знают, насколько резкой она бывает в гневе.





Климова призналась, что ей самой бывает неловко за подобные эмоциональные срывы. При этом актриса отметила, что иногда громкий окрик оказывается единственным способом быстро привлечь внимание детей, особенно когда нет времени на долгие объяснения. Она подчеркнула, что сыновья и дочери знают о её непростом характере.





«Близкие, дети, мама знают, какой мегерой я могу быть», — поделилась Екатерина.