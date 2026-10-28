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«Ради тебя терпел боль»: Дмитрий Тарасов решился на необычный жест ради любви

Футболист Дмитрий Тарасов набил татуировку с именем Анастасии Костенко
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов решил доказать свои чувства к супруге Анастасии Костенко весьма необычным способом. В новом выпуске шоу «Ставка на любовь» футболист сделал татуировку с именем жены и дополнил её сердечком. На такой шаг спортсмен пошёл ради увеличения общего банка пары в проекте.



Тарасов объяснил, что для него татуировки должны иметь особый смысл и нести определённую энергетику. Идея с сердечком оказалась связана с семейными традициями: по словам Дмитрия, они часто изображают сердца друг другу, а дети любят придумывать собственные милые знаки и символы.

Анастасия Костенко оценила новый рисунок на теле мужа, но не удержалась от любопытства и спросила, насколько болезненной оказалась процедура. Ответ футболиста показал, что ради эффектного жеста ему пришлось потерпеть.

«Было больно, но ради тебя я терпел эту боль. Я даже без анестезии делал. Все с ней, а я — без», — похвастался Дмитрий.

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Софья Метелева

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