«Могу скорость превысить»: Катя Лель высказалась о езде в автомобиле
Катя Лель заявила, что всегда ездит с водителем
Певица Катя Лель рассказала, что всего два раза в жизни садилась за руль. Об этом она сообщила Пятому каналу на фестивале ФЕСТ-01.
На прошедшей грандиозной вечеринке в честь дня рождения картинга рэпера Тимати российская певица Катя Лель с дочерью была в числе приглашённых гостей. Так как одним из центров притяжения площадки «Тимати Картинг» стала выставка различных видов техники, артистка заявила, что машину не водит, назвав себя спокойным и разумным человеком.
«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всегда с водителем, я в жизни два раза садилась за руль», — сообщила Лель.Певица отметила, что «скорость — это не всегда хорошо» и нужно соблюдать правила, которые позволяют сберечь себя и окружающих.
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