«Могу скорость превысить»: Катя Лель высказалась о езде в автомобиле

23 июня 2025, 18:50

Катя Лель заявила, что всегда ездит с водителем

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель рассказала, что всего два раза в жизни садилась за руль. Об этом она сообщила Пятому каналу на фестивале ФЕСТ-01.





На прошедшей грандиозной вечеринке в честь дня рождения картинга рэпера Тимати российская певица Катя Лель с дочерью была в числе приглашённых гостей. Так как одним из центров притяжения площадки «Тимати Картинг» стала выставка различных видов техники, артистка заявила, что машину не водит, назвав себя спокойным и разумным человеком.

«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всегда с водителем, я в жизни два раза садилась за руль», — сообщила Лель.